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CHP'de 40 il başkanı istifa etti

27 Aralık 2022 Salı 15:55
CHP'de 40 il başkanı istifa etti

ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, partisinin 40 il başkanı ve 39 ilçe başkanının milletvekili aday adayı olmak için istafa ettiğini duyurdu.

CHP'li Salıcı, yaptığı yazılı açıklamada, 2023 yılında yapılacak seçimlerde milletvekili aday adayı olmayı düşünen il, ilçe ve belde başkanları ile il ve ilçe yönetim kurulu üyelerinin istifa etmesi için 26 Aralık'a kadar verilen sürenin dün sona erdiğini belirtti. Salıcı, milletvekili aday adayı olmak için 40 il başkanı ve 39 ilçe başkanının istifa ettiğini kaydetti.

Bu kapsamda Bursa, Nevşehir, Malatya, Isparta, Erzincan, Aksaray, Tokat, Uşak, Yalova, Çorum, Balıkesir, Konya, Burdur, Mersin, Kırşehir, Hakkari, Tunceli, Van, Batman, Trabzon, Kocaeli, Karaman, Ordu, Hatay, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli, Aydın, Manisa, Çanakkale, Kayseri, Muğla, İzmir, Rize, Denizli, Sivas, Kilis, Gümüşhane, Artvin ve Karabük il başkanlarının istifa ettiği belirtildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
CHPIstifa
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