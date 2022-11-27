CHP'de Parti Meclisi toplandı

ANKARA, (DHA)
CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen Parti Meclisi toplantısına Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlık etti. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya ilişkin açıklama yapılmadı.
YENİ ÇAĞRI GAZETESİ
CHP'de Parti Meclisi (PM) toplantısı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirildi.
ANKARA, (DHA)
CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen Parti Meclisi toplantısına Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlık etti. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya ilişkin açıklama yapılmadı.
YENİ ÇAĞRI GAZETESİ