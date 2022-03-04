Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 12
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1.995,96
ALTIN
891,66
DOLAR
14,24
STERLİN
18,95
EURO
15,64
Yaşar Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Yaşar Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Araştırma...
Bahçeşehir Üniversitesi 14 Öğretim Görevlisi alıyor
Bahçeşehir Üniversitesi 14 Öğretim...
Hacettepe Üniversitesi Canlı Model alacak
Hacettepe Üniversitesi Canlı Model...
Flaş Haber
Doğu'da kış geri döndü
Kapat

CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın'dan elektrik kesintisi eleştirisi

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
04 Mart 2022 Cuma 15:58
CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın'dan elektrik kesintisi eleştirisi

ISPARTACHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Isparta'da yaşanan elektrik kesintilerinden, hükümeti sorumlu tuttu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, kar yağışı sonrası elektrik kesintileri yaşanan Isparta'da, partisinin il örgütü yöneticileriyle inceleme yaptı. Daha sonra il başkanlığı binasında açıklama yapan Akın, bir ay içerisinde ikinci kez yaşanan elektrik kesintisi ile vatandaşın mağdur edildiğini belirtti. Isparta dışında başka yerlerde sıkıntı olmadığını belirten Akın, şunları söyledi:

"Bu yüzyılda vatandaş perişan. Bu halka, bunu yaşatmaya kimsenin hakkı yok. Köylerimizde 24 saati geçen kesintiler yine başladı. Bu çile ne kadar sürecek? Birçok mahallede halen elektrik kesintileri var, elektrik verilemiyor. Dün gece dereceler eksi 10 dereceyi gösteriyordu. Vatandaşlarımız donuyor. İktidar skandal üzerine skandal yaşanıp ardından 'Hakkınızı helal edin' deyip çekilmeye çalışıyor. Bu beceriksizliğin bedeli, 'Hakkınızı helal edin' demekle olmaz. Bir ay önceki mağduriyet giderilemeden yenisi geldi. 25 kentte kar yağdı ama Isparta dışında sıkıntı göremedik."

DHA

Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet AkınIspartaElektrik Kesintisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul, önümüzdeki yüzyıllara damga vuracak
Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul, önümüzdeki yüzyıllara damga vuracak
Tarım ve Orman Bakanlığı'nda görev değişimi
Tarım ve Orman Bakanlığı'nda görev değişimi
Bakan Varank: Gerçek bir savaşla yüz yüzeyiz, Türkiye de bundan etkileniyor
Bakan Varank: Gerçek bir savaşla yüz yüzeyiz, Türkiye de bundan etkileniyor
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans