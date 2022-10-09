CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ABD'ye gitti

İSTANBUL, (DHA)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, THY'nın tarifeli uçağıyla saat 13.30'da Ankara'dan İstanbul'a geldi. İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda bir süre bekleyen Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, daha sonra THY ait uçakla saat 15.00'de ABD'nin Boston kentine hareket etti. Kılıçdaroğlu yolculuk öncesi herhangi bir açıklama yapmadı.

13 EKİM'DE TÜRKİYE'YE DÖNECEK

ABD'de temaslarının ilk durağı olan Boston'a gidecek olan Kılıçdaroğlu'nun Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ve Harvard Üniversitesi'ndeki bazı programlara katılacağı, ardından Washington'a geçerek sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geleceği belirtildi. Kılıçdaroğlu'na Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul Milletvekili Yunus Emre ve Genel Başkan Başdanışmanı Hacer Foggo'nun da aralarında olduğu heyet eşlik ediyor. Kılıçdaroğlu 13 Ekim'de Türkiye'ye dönecek. (DHA)