CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, inşaat işçileriyle iftar yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da bir inşaat şantiyesine iftar vakti ziyarette bulundu. Kılıçdaroğlu, işçilerin iftar yemeğinden yedi. Yemek sırasında işçilerle sohbet eden CHP lideri, daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.