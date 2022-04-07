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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, inşaat işçileriyle iftar yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir konut inşaatı şantiyesine ziyarette bulunarak işçilerle birlikte iftar yaptı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
07 Nisan 2022 Perşembe 00:15
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, inşaat işçileriyle iftar yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da bir inşaat şantiyesine iftar vakti ziyarette bulundu. Kılıçdaroğlu, işçilerin iftar yemeğinden yedi. Yemek sırasında işçilerle sohbet eden CHP lideri, daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
CHPKemal KılıçdaroğluIftarInşaatIşçi
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