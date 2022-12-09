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CHP'li Ağbaba: Asgari ücret teklifimiz, en az 10 bin 128 TL olmalı

09 Aralık 2022 Cuma 15:32
CHP'li Ağbaba: Asgari ücret teklifimiz, en az 10 bin 128 TL olmalı

ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Partimiz adına 2023 yılı için asgari ücret teklifimiz, en az 10 bin 128 TL olmalıdır" dedi. 

CHP'li Veli Ağbaba, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Ağbaba, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in asgari ücretle çalışanların oranını yüzde 38 olarak açıkladığını belirterek, "Sayın bakana sormak isteriz. Merkez Bankası'nın araştırmalarına göre Türkiye'de asgari ücret ve asgari ücret civarında çalışanların oranı yüzde 50. Bizi kıskanan Avrupa ülkelerinde asgari ücretle çalışanların ortalaması yüzde 9. Yani Türkiye'de en iyi ihtimalle her 2 kişiden 1'i asgari ücret ya da asgari ücret seviyesinde ücret alıyor. Sayın bakanın ifade ettiği gibi eğer bu konuda bir bilgi eksikliği veya karmaşası varsa devletin iki kurumu arasındaki bilgi eksikliğidir. Merkez Bankası'nın araştırmalarından açığa çıkan sonuç, Türkiye AKP iktidarı eliyle bir asgari ücret toplumuna dönüştürülmüştür" diye konuştu.

Alım gücüne ilişkin değerlendirme yapan Ağbaba, "Şu anki 5 bin 500 TL asgari ücretle ocak ayında 4 bin 253 TL olan asgari ücrete göre 162 kilo daha az pirinç, 350 kilo daha az patates, 252 kilo daha az bulgur, 25 kilo daha az tavuk eti, 147 kilo daha az domates alabiliyor. Buradan ise şu sonuç çıkıyor; 4 bin 253 TL alım gücü olarak 5 bin 500 TL'den daha yüksek" dedi. 

'RESMİ ENFLASYONUN TAMAMI YANSITILMADI'

Veli Ağbaba, 2023 yılı asgari ücret önerisini de açıkladığı konuşmasında şunları söyledi:

"Türkiye'de 2022 yılı için asgari ücret önce 4 bin 253 TL olarak belirlenmişti. Belirlenen 4 bin 253 TL asgari ücret, yeni yılın ilk günü itibariyle faturalara, benzine, motorine, ekmeğe, pirince, ete, süte, sebzeye gelen zamlarla birlikte daha işçinin cebine bile girmeden eriyip gitti. Israrlı çağrılarımıza ve sendikaların da talepleri ile birlikte asgari ücrete iktidar bu yıl için 2'nci kez zam yapmak zorunda kaldı. Asgari ücrete, temmuz ayında yüzde 29,32'lik bir zam yapıldı. Asgari ücret, 4 bin 253 TL'den 5 bin 500 TL'ye yükseltildi. Bu sürede asgari ücrete aradaki resmi enflasyon rakamı yüzde 42,35'in tamamı yansıtılmadı. 2'nci 6 aylık dilimdeki 5 ayda gerçekleşen enflasyon yüzde 14,04 bunun da ücretlere yansıtılması gerekir. Merkez Bankası'nın açıkladığı yüzde 68 yılsonu enflasyon beklentisinin ve büyüme hızının da hesaba katılarak yeni asgari ücretin bu esaslar çerçevesinde hesaplanması gerekir. Bizim hesaplarımıza göre hem yılın ilk 6 ayında eksik verilen zam hem de bu yılın 2'nci yarısında şimdiye kadar enflasyon karşısında asgari ücretlinin kaybı hem de yılsonu enflasyon beklentisi ile son çeyrek büyüme oranı dikkate alındığında partimiz adına 2023 yılı için asgari ücret teklifimiz; en az 10 bin 128 TL olmalıdır."

Vergi dilimlerinin de yeniden düzenlenmesi gerektiğine işaret eden Ağbaba, "Asgari ücret sonrası ilk vergi dilimi yüzde 10 seviyesine çekilmelidir. Vergi dilim matrahları geçmişten gelen eksik hesaplamaları giderecek şekilde yeniden güncellenmelidir. İşverenlerimiz de bu süre içerisinde desteklenmeli; işverenlere verilen yüzde 5'lik SGK prim desteği yüzde 10'a yükseltilmelidir. Yüzde 10'a yükseltilecek SGK prim desteği asgari ücretliye de yansıtılmalıdır. Asgari ücret belirlenirken resmi enflasyon verilerinin dışında büyüme oranları da göz önüne alınmalı, ekonomik büyümeden asgari ücretliye de pay verilmelidir" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli AğbabaAsgari ücret
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