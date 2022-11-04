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CHP'li AkÄ±n: Ä°ktidara geldiÄŸimizde 'Ä°klim BankasÄ±' kuracaÄŸÄ±z

04 KasÄ±m 2022 Cuma 15:42
CHP'li AkÄ±n: Ä°ktidara geldiÄŸimizde 'Ä°klim BankasÄ±' kuracaÄŸÄ±z

ANKARA -Â CHP Enerji ve AltyapÄ± Projelerinden Sorumlu Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ahmet AkÄ±n, iktidara gelmeleri halindeÂ 'Ä°klim BankasÄ±' kuracaklarÄ±nÄ± belirterek, "'Ä°klim BankasÄ±'yla iklim finansmanÄ± diplomasisini yÃ¼rÃ¼teceÄŸiz ve Ã¼lkemizin iklim konusundaki fonlara eriÅŸimini saÄŸlayacaÄŸÄ±z" dedi.

CHP'li AkÄ±n, parti genel merkezindeki basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, yeÅŸil dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼n en Ã¶nemli unsurlarÄ±ndan birinin enerjide dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m olduÄŸunu belirterek, "TÃ¼rkiye'nin enerjide yeÅŸil dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼ saÄŸlamak iÃ§in 120 milyar dolarlÄ±k yatÄ±rÄ±ma ihtiyaÃ§ var. Ä°ktidara geldiÄŸimizde Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bu finansmanÄ± dÃ¼nyadan yeÅŸil kredi ile yeÅŸil tahvil borÃ§lanma araÃ§larÄ± ile saÄŸlayacaÄŸÄ±z. Bunu yapmak mÃ¼mkÃ¼n. Bu finansmanÄ± saÄŸlamak iÃ§in Merkez BankasÄ±'nÄ±, bankacÄ±lÄ±k ve finans dÃ¼nyasÄ±nÄ±, sermaye piyasalarÄ±nÄ± yeÅŸil ve sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir eksenli yapÄ±landÄ±racaÄŸÄ±z. Ä°ngiltere'de, Almanya'daÂ bu alanda ileri olan Ã¼lkelerin finans piyasalarÄ± nasÄ±lsaÂ biz de o ÅŸekilde TÃ¼rkiye'deki finans ve bankacÄ±lÄ±k altyapÄ±sÄ±nÄ± yeniden tasarlayacaÄŸÄ±z. Ãœlkemize yeÅŸil kredi ve yeÅŸil finansman gelir mi? Ä°ÅŸte genel baÅŸkanÄ±mÄ±z, liderimiz sayÄ±n Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, TÃ¼rkiye'de yeÅŸil dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼n baÅŸlamasÄ±, dijital dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼n saÄŸlanmasÄ± ve yeÅŸil finansmanÄ±n gelmesi iÃ§in temaslarda bulunuyor" dedi.Â 

'Ä°KLÄ°M FÄ°NANSMANI DÄ°PLOMASÄ°SÄ°NÄ° YÃœRÃœTECEÄžÄ°Z'

â€‹CHP'li AkÄ±n, iktidara geldikleri takdirde 'Ä°klim BankasÄ±' kuracaklarÄ±nÄ± kaydederek, "'Ä°klim BankasÄ±'yla iklim finansmanÄ± diplomasisini yÃ¼rÃ¼teceÄŸiz ve Ã¼lkemizin iklim konusundaki fonlara eriÅŸimini saÄŸlayacaÄŸÄ±z. Ãœlkemize hÄ±zlÄ± ve kapsamlÄ± kaynak saÄŸlamak amacÄ±yla finansal kurumlar Ã¼zerinden Ã¶zel sektÃ¶re, kamunun yenilenebilir enerji yatÄ±rÄ±mlarÄ±na ve yerel yÃ¶netimlere kaynak aktaracaÄŸÄ±z. 'Ä°klim BankasÄ±' aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla sanayimizin yeÅŸil dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼nÃ¼, sanayinin karbonsuzlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± da hedefliyoruz. 'Ä°klim BankasÄ±'yla Ã§atÄ±larda bireysel kullanÄ±ma yÃ¶nelik enerji Ã¼retiminin yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± da saÄŸlayacaÄŸÄ±z. TÃ¼rkiye'de kamunun, yerel yÃ¶netimlerin ve Ã¶zel sektÃ¶rÃ¼n yeÅŸil tahvil Ã§Ä±karabilmesi amacÄ±yla gerekli altyapÄ±, kurumsal kapasite, metodolojik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± hÄ±zla 'Ä°klim BankasÄ±' liderliÄŸinde yapacaÄŸÄ±z. TÃ¼rkiye'de bu konular artÄ±k yalnÄ±zca sosyal sorumluluk projeleri olmaktan Ã§Ä±kacak ve bir iÅŸ modeli haline gelecek. KÄ±saca yeÅŸil mutabakatÄ± kurgulayacaÄŸÄ±z ve Ã¼lkemize temiz finansmanÄ±n gelmesini saÄŸlayacaÄŸÄ±z. Temiz yatÄ±rÄ±m, temiz enerji ve gÃ¼Ã§lÃ¼ Ã¼retimle TÃ¼rkiye'mizi aydÄ±nlÄ±k yarÄ±nlara taÅŸÄ±yacaÄŸÄ±z" diye konuÅŸtu.Â 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ä°klim BankasÄ±CHP
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