CHP'li Barut: İstanbul'daki tahıl koridoru zirvesi önemli

ADANA - TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi CHP'li Ayhan Barut, İstanbul'daki tahıl koridoru zirvesinin önemli olduğunu belirterek, "Tüm dünya pandemide bir kez daha gördü ki; tarım olmadan yaşam olmaz. Tarım, stratejik bir sektördür. Bu nedenle ülkemizin tarımda kendi kendine yeterliliğinin sağlanması zorunludur" dedi.



Rusya'nın, 'tahıl ambarı' olarak gösterilen Ukrayna'ya saldırısının ardından tüm dünyada gıda krizine yönelik endişelerin oluştuğunu anlatan CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, bu nedenle İstanbul'da Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler temsilcilerinin katılımıyla yapılacak tahıl koridoru zirvesinin önemli olduğunu söyledi.



'TARIM, STRATEJİK BİR SEKTÖR'



Pandemi döneminde görüldüğü gibi güvenli gıdaya erişimin önemli olduğunu, kısıtlamalar nedeniyle parası olanların bile gıdaya erişmekte zorlandığını anımsatan Barut, "Sağlıklı yaşam için güvenli gıdaya erişim, en öncelikli konulardan birisidir. Tüm dünya pandemide bir kez daha gördü ki; tarım olmadan yaşam olmaz. Tarım, stratejik bir sektördür. Bu nedenle ülkemizin tarımda kendi kendine yeterliliğinin sağlanması zorunludur" dedi.



'ÜRETMEZSEK KRİZİ ÖNLEYEMEYİZ'



Son süreçte tüm ülkelerin tarım ve gıdada önceliği kendi halkına verdiğini bildiren Barut, şunları kaydetti:



"Tüm ülkeler biliyor ki; tarım ve gıda olmadan yaşam mümkün değil. Bu nedenle pandemi tecrübesini de yaşayarak, bu ülkeler kendi kendilerine yetmek için tarıma ve gıdaya ağırlık veriyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı bir gerçeği daha gösterdi ki; paranız olsa bile gıdaya erişmeniz mümkün olmayabiliyor. Bu kadar stratejik bir sektör olan tarımda artık ülkemizin kendi kendine yeterliliği mutlaka sağlanmalıdır. 2004 yılında Türkiye'de 93 milyon dekarda üretilen buğdayın miktarı, son dönemde 69 milyon dekara kadar düştü. Buğday ekim alanı, 24 milyon dekar azaldı. Eğer tarım ve çiftçi desteklenmezse; gıdada kriz önlenemez."