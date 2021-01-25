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CHP'li başkandan 'yeni parti' çıkışı

Antalya'nın İbradı ilçesinin CHP'li belediye başkanı Serkan Küçükkuru, sosyal medya hesabından 'Öyle özgürlükçü ve eşitlikçi bir parti kuruyoruz ki; Atatürk'ün Türkiye'sine böyle bir parti çok yakışacak' paylaşımı yaptı. Paylaşım, Küçükkuru'nun daha önce de desteğini açıkladığı Muharrem İnce'nin kuracağını söylediği partiye geçeceği yönündeki iddiaların kesinleşleştiğini gösterir yönde. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
25 Ocak 2021 Pazartesi 14:48
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CHP'li başkandan 'yeni parti' çıkışı

Antalya'nın İbradı ilçesinde 2 dönemdir belediye başkanlığı yapan CHP'li Serkan Küçükkuru, yaptığı sosyal medya paylaşımıyla dikkati çekti. Daha önce de CHP yönetimine eleştirilerde bulunan Küçükkuru, CHP Kurultayı'nda yapılan oylamada Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini açıklamıştı. Muharrem İnce'nin kuracağını açıkladığı partiye geçeceğinin sinyalini veren Küçükkuru'nun paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

“Öyle özgürlükçü ve eşitlikçi bir parti kuruyoruz ki; Atatürk'ün Türkiyesi'ne böyle bir parti çok yakışacak. Tüzüğünde genel başkanını, üyeleri seçecek ve en fazla iki dönem için seçecek. Parti içi seçimlerde çarşaf liste zorunlu olacak. Adaylıkta fermuar sistemi sıralama ile bir kadın bir erkek olacak. Temsilde adalet ilkesi gibi daha bir çok buna benzer tüzük hükümleri var. Parti programımızı okuduğunuzda işte bu Atatürk Türkiye'sinin partisi diyeceksiniz."

Küçükkuru'nun Muharrem İnce'nin kuracağını açıkladığı partiye geçmesi bekleniyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
CHPBaşkanBelediyeAntalyaİbradı
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