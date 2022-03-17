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CHP'li Erkek: 27 Mart'ta 6 partinin genel başkanı bir araya gelecek

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
17 Mart 2022 Perşembe 15:05
CHP'li Erkek: 27 Mart'ta 6 partinin genel başkanı bir araya gelecek

ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın 27 Mart'ta bir araya geleceğini belirterek, "Bizim meselemiz Türkiye meselesi" dedi.

CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, AK Parti ve MHP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunduğu seçim yasası teklifi ile ilgili parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Erkek, daha önce olağanüstü hal döneminde Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimi yapıldığını belirterek, "Bugün ise Cumhur İttifakı demokrasiye, demokratik hukuk devletine ihanetine devam ediyor. TBMM'ye üstünde 1 yıl çalıştıkları bir teklif sundular. Tamamen kendi mutfaklarında hazırladılar, hiç kimseyle ortak çalışmadılar. Çok açık bir şekilde ifade etmek istiyoruz; bu teklif demokrasiye ihanettir. Aynı zamanda büyük bir korku ve çaresizliğin göstergesidir. İktidarı kaybetmenin korkusu başladı" dedi.

'MAÇ BAŞLAMADAN OYUNUN KURALINI DEĞİŞTİRMEK İSTİYORLAR'

CHP'li Erkek, teklifte bazı sıkıntılar olduğunu söyleyerek, "Örneğin; barajın yüzde 7'ye inmesi. Yüzde 7 gibi çok yüksek bir seçim barajını makul bir oran olarak görmek başlı başına çelişki. Hani bu sistemde baraj olmayacaktı. Biz güçlendirilmiş parlamenter sistem için baraj önerdik. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde baraj olmamalı. Maç başlamadan oyunun kuralını değiştirmek istiyorlar ama bu tutmaz. Bu düzenlemeler bumerang etkisi yapar, döner sizi öyle bir vurur ki inanamazsınız. Bu teklifle Cumhur İttifakı tarihte utançla anılacak. Bugüne kadar hiçbir iktidar böyle bir teklif yapmadı, böyle bir düzenlemeye girmek istemedi. Kanunlar neden var, kamu yararı için. Bu değişiklikte belli parti ve kişilerin yararı gözetiliyor, kamu yararı değil" diye konuştu.

Erkek ayrıca, "Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı, Türkiye'nin 13'üncü Cumhurbaşkanı olacak ve Türkiye rahat bir nefes alacak. Bizim mücadelemiz yarını inşa etme mücadelesi. İlk seçimde demokrasi ve adaletten yana olanlar kazanacak" ifadelerini kullandı.

ÖNEMLİ OLAN BİR ARAYA GELMEK'

CHP'li Erkek, soru üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın 27 Mart akşamında bir araya geleceğini belirterek, "Önemli olan Türkiye için bir araya gelmek, bir arada çalışmaktır. Bizim meselemiz Türkiye meselesi. Ama birilerinin meselesi kendi iktidarları ve şahsi ikballeri" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erke6 Partinin Genel Başkanı
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