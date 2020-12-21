Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 11
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1379
ALTIN
462.680
DOLAR
7.6875
STERLİN
10.1679
EURO
9.3379
94 adet bina inşaatı yaptırılacak
94 adet bina inşaatı...
Sahil Güvenlik Komutanlığına Devlet Memuru Alınacak
Sahil Güvenlik Komutanlığına Devlet...
Avukatlık Giriş Sınavı Duyurusu
Avukatlık Giriş Sınavı Duyurusu
Canlı yayın ekipmanı satın alınacaktır
Canlı yayın ekipmanı satın...

CHP'li Özel'e 250 bin TL'lik tazminat davası 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, köndesine yönelik 'diktatör' sözleri nedeniyle CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
21 Aralık 2020 Pazartesi 14:15
0 Okunma
CHP'li Özel'e 250 bin TL'lik tazminat davası 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'ne verilen dava dilekçesinde, CHP'li Özel'in TBMM'de 17 Aralık'ta düzenlediği basın toplantısında kendisine yönelik kullandığı sözlere de yer verildi. Dilekçede şöyle denildi:

"Şüpheli ve mensubu olduğu partinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ısrarlı bir şekilde ve hakaret kastı ile 'diktatör' yakıştırmasında bulunması uzun süredir yurt içinde ve yurt dışında kabul ettirilmeye çalışılan algı operasyonu ve otoriterlik propagandasının bir yansımasıdır. Şüphelinin açıklamalarının hiçbiri düşünce ve ifade özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilip hukuken mazur görülemez. Gerçekte oluşan manevi zararı bir bölümüyle karşılanabilecek bu tazminatın miktarından çok mana ve öneminin büyüklüğü tartışmasızdır. Uğranılan zararın herhangi bir tazmin şeklinin tam manasıyla karşılanabileceği düşünülmez; ancak tarafların sıfatı, kişisel, toplumsal ve politik konumları, hukuka aykırı saldırı ve davalının kusurunun ağırlığı ve şiddeti, fiilin işlendiği konuşmanın ulusal kanallarca yayılması ve vahameti itibarıyla basında geniş bir yer bularak etkisini toplumun geniş kitleleri üzerinde göstermesi göz önüne alınarak uğranılan manevi zararın tazmini için mahkemenize başvurma zorunluluğu doğmuştur. Arz olan ve resen bulundurulacak hususlar çerçevesinde 250 bin lira manevi tazminatın davalıdan tahsiline arz ve talep olunur." 

DHA

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıRecep Tayyip ErdoğanCHPÖzgür ÖzelTazminatDavaMahkeme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Habibe Çiftçioğlu Başer: “Çıplak Arama İnsan Hakları İhlalidir”
Habibe Çiftçioğlu Başer: “Çıplak Arama İnsan Hakları İhlalidir”
TBMM'de 2021 bütçesi kabul edildi
TBMM'de 2021 bütçesi kabul edildi
Erdoğan: Katıksız bir faşizmin izlerini görüyoruz
Erdoğan: Katıksız bir faşizmin izlerini görüyoruz
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans