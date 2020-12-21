CHP'li Özel'e 250 bin TL'lik tazminat davası 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'ne verilen dava dilekçesinde, CHP'li Özel'in TBMM'de 17 Aralık'ta düzenlediği basın toplantısında kendisine yönelik kullandığı sözlere de yer verildi. Dilekçede şöyle denildi:

"Şüpheli ve mensubu olduğu partinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ısrarlı bir şekilde ve hakaret kastı ile 'diktatör' yakıştırmasında bulunması uzun süredir yurt içinde ve yurt dışında kabul ettirilmeye çalışılan algı operasyonu ve otoriterlik propagandasının bir yansımasıdır. Şüphelinin açıklamalarının hiçbiri düşünce ve ifade özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilip hukuken mazur görülemez. Gerçekte oluşan manevi zararı bir bölümüyle karşılanabilecek bu tazminatın miktarından çok mana ve öneminin büyüklüğü tartışmasızdır. Uğranılan zararın herhangi bir tazmin şeklinin tam manasıyla karşılanabileceği düşünülmez; ancak tarafların sıfatı, kişisel, toplumsal ve politik konumları, hukuka aykırı saldırı ve davalının kusurunun ağırlığı ve şiddeti, fiilin işlendiği konuşmanın ulusal kanallarca yayılması ve vahameti itibarıyla basında geniş bir yer bularak etkisini toplumun geniş kitleleri üzerinde göstermesi göz önüne alınarak uğranılan manevi zararın tazmini için mahkemenize başvurma zorunluluğu doğmuştur. Arz olan ve resen bulundurulacak hususlar çerçevesinde 250 bin lira manevi tazminatın davalıdan tahsiline arz ve talep olunur."