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CHP'li Özel: HDP'li Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına 'evet' diyeceğiz

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
19 Ocak 2022 Çarşamba 16:15
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CHP'li Özel: HDP'li Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına 'evet' diyeceğiz

ANKARA - CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle düzenlenen fezlekeye ilişkin, "Soruşturmasının yürüyebilmesi açısından bu dosyaya özel olarak dokunulmazlığının kaldırılması noktasında 'evet' oyu kullanacağız" dedi.

CHP'li Özel, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Özel, şarkısında Hz. Havva ve Hz. İsa'ya yönelik sözler nedeniyle hakkında suç duyurusunda bulunulan Sezen Aksu'nun evinin önünde açıklama yapan gruba tepki göstererek, "Süleyman Soylu şöyle bir ifade kullanmış; 'Toplumsal olaylara sert müdahale değil, müzakereci bir yaklaşım benimsiyoruz.' Gece karanlığında Sezen Aksu’nun evinin önünde toplananların güvenliklerini sağlıyorsun. Kim bunlar? Siyah gömlekliler mi? Kimin adına kimi tehdit ediyorlar?" dedi. 

'SEZEN AKSU'YU TEHDİT EDİYOR'

Özel, Sezen Aksu'nun şarkısının 2017'de bestelendiğini anımsatarak, "Şarkıyı 2022'de köpürtenler, bunun adı faşizmin bayrağını yükseltmektir. Bunun adı işlenmeyen suçları dine karşı işleniyormuş gibi gösterip, nefreti örgütlemektir. Bu, sokaktaki yangının din istismarı ile bastırılmaya çalışılmasıdır. Biz Soylu'dan korkmayız. Milli Beka Hareketi'nden korkmayız. Melike Hatun Camii İmamı Halil Konakçı camide vaaz yapıyor ve alkış var. Camide din anlatsa, din kültürü anlatsa, dine uygun, Müslümanlığa uygun vaazlarda bulunsa kimse bir şey demeyecek. Sezen Aksu'yu hedef gösteriyor ve 'şeriat gelmeli' diyor. Açık açık Sezen Aksu'yu tehdit ediyor. 2 hafta önce bir başka camide de beni tehdit etti. Sezen Aksu, 2010 yılında referanduma destek verdi; ama 2016'da destek vermedi. Onlarla aynı çizgide olmadığı için tehdit alıyor" ifadesini kullandı.

'EVET' OYU KULLANACAĞIZ'

Özel, öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Miletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlık fezlekesinin yarın karma komisyonda görüşüleceğinin anımsatılması üzerine, "HDP'li Semra Güzel büyük bir yanlış yapmış. Cumhurbaşkanının valilere, kaymakamlara, alay komutanlarına 'dokunmayın' dediği zamanda bir teröriste dokunmuş. Bu affedilir bir şey değil. Ama biz Semra Güzel'in örgüt kıyafetleriyle çektirdiği fotoğraf ve elindeki silahla çektirdiği fotoğrafın doğru olmadığını, bunun milletvekilliğiyle bağdaşır olmadığını, soruşturmasının yürüyebilmesi açısından bu dosyaya özel olarak dokunulmazlığının kaldırılması noktasında 'evet' oyu kullanacağız" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
CHP Grup Başkan Vekili Özgür ÖzelDokunulmazlıkHDli Güzel
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