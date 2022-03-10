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CHP'li Öztrak: Enflasyonun temel nedeni, kötü yönetim

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
10 Mart 2022 Perşembe 14:44
CHP'li Öztrak: Enflasyonun temel nedeni, kötü yönetim

BARTIN - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, "Ekonomimizin kötü yönetimiyle birlikte Rusya-Ukrayna savaşına hazırlıksız yakalandık. Evet, bütün dünya enflasyon ile boğuşuyor. Bizdeki enflasyonun temel nedeni, kötü yönetimdir" dedi.

Genel Başkan Yardımcısı Öztrak başkanlığındaki CHP Ekonomi Masası heyeti, iş dünyası ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle Bartın'da otelde düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Ülkenin 4 krizi birlikte yaşadığını, bunlardan ilkinin de ekonomi olduğunu belirten CHP'li Öztrak, "Sıcak parayla ekonomiyi şişirerek, üretmeden, verimliliği artırmadan bu büyümenin sürdürülebilir olmadığını çok açık ve net şekilde bugünlerde görüyoruz. İkincisi de ülkede tek kişilik rejime geçiş, bu süreç 2014'te başladı, 2018'de fiilen gerçekleşti. 2018'den itibaren de Türkiye'de kurumların çok ciddi şekilde tahrip edildiği ve mevcut devletin kurumsal yapısıyla da bu sıkıntıların üstesinden gelemeyeceği, açık seçik ortaya çıktı. Devletin köklü kurumlarının hepsi yok edildi. Üçüncüsü pandemi, küresel salgındı. Bu salgında maalesef hükümetin izlediği politikalarla Türk ekonomisinin kırılganlığı daha da arttı. Türkiye bu küresel salgın sürecinde esnafını, sanayicisini, çiftçisini bütçeden desteklemek yerine borç vererek bu süreci atlatacağını zannetti. Bu sonucunda da finansal kesimdeki kırılganlıkları daha da artırmış oldu" diye konuştu.

'SON 50 YILIN EN YÜKSEK RAKAMI'

Bugün yaşanan önemli krizlerden birinin Rusya ile Ukrayna arasında olduğunu ve savaşın tam etkilerini görmediklerini söyleyen CHP'li Öztrak, "Şu ana kadar yaşadığımız, gördüğümüz ve açıklanan rakamların hepsi, Ukrayna-Rusya krizinden önce gerçekleşmiş olan rakamlardır. Bugün gördüğümüz nokta şu; bugüne kadar izlenen ekonomik politikalar, iç ve dış gelişmeler karşısında tamamen savunmasız bıraktı. Ekonomimizin kötü yönetimiyle birlikte Rusya- Ukrayna savaşına hazırlıksız yakalandık" dedi. 

Enflasyona ilişkin açıklamalarda bulunan CHP'li Öztrak, "Rusya 2014 yılında Kırım'a ilhakında kendisine ambargolardan ders aldı ve ekonomisinin dayanıklılığını artıracak tedbirler almış. Peki, bizdeki saray hükümeti ne yapmış? Dayanaklığını artırmak için hiçbir önlem almamış. Sadece günü geçirmeye çalıştılar. Rahmetli Erbakan'ın deyimi ile sadece pansuman yapmışlar. Para politikasını etkisizleştirmişler, zaten bunu bakanın kendisi de söyledi. Kamuda mali disiplin bozuldu, ekonomiyi daha dolarize etmişler. 'Dış açığı kontrol ediyoruz' dediler ama kontrol edemediler. Şu anda ocakta, şubatta rekorlar kırıyor ve Merkez Bankası'nın rezervi eksi 50 milyar dolar açık veriyor. Bunun sonucunda 'Faiz sebep, enflasyon sonuç' deyince enflasyon azdı. 2022'nin ikinci ayında tüketici enflasyonu yüzde 54,4 oldu. Bu rakam, son 50 yılın en yüksek rakamı oldu. Efendim 'Dışarıda enflasyonla boğuşuyor'. Evet, bütün dünya enflasyon ile boğuşuyor; bizdeki enflasyonun temel nedeni, kötü yönetimdir" diye konuştu. 

Basına kapalı olarak yapılan soru-cevap bölümünün ardından toplantı, sona erdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ve Sözcüsü Faik ÖztrakEnflasyonTürkiyeEkonomi
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