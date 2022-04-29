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CHP'li Öztrak: Partilerin kendi logolarıyla seçime girmeleri ittifaka engel olamaz

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
29 Nisan 2022 Cuma 15:31
CHP'li Öztrak: Partilerin kendi logolarıyla seçime girmeleri ittifaka engel olamaz

ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, DEVA ve Gelecek Partisi'nin kendi logolarıyla seçime girme kararı almasına ilişkin, "Partilerin kendi logolarıyla seçime girmeleri ittifaka engel olmaz. Bu ittifak ülkeye çağdaş demokrasiyi getirmeye karar vermiş partilerin ittifakıdır" dedi.

CHP'li Faik Öztrak parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Öztrak, sandığın milletin önüne geleceğini ve karanlık günlerin biteceğini belirterek, vatandaşların müsterih olması gerektiğini söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı olarak iktidara geldiklerinde kayıpların telafi edileceğini dile getiren Öztrak, "Bu ülkenin insanları artık bakkalda, markette, alışveriş arabasına bir meyve, bir sebze koyarken, elli çeşit hesap yapmayacak. Meyve, sebze taneyle değil kiloyla alınacak. Emekli bayramda torununa gönül rahatlığıyla harçlık verecek. Saray milletimizi çok üzdü. Biz milletimizin yüzünü güldüreceğiz. Biz geleceğiz, hayat bayram olacak. Bayramlar, bayramlar gibi yaşanacak" dedi.

Açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Öztrak, DEVA ve Gelecek Partisi’nin kendi logolarıyla seçime katılacaklarını açıklamasıyla ilgili, "Partilerin kendi logolarıyla seçime girmeleri ittifaka engel olmaz. Bu ittifak ülkeye çağdaş demokrasiyi getirmeye karar vermiş partilerin ittifakıdır. Kimse hayal görmesin. Kimse kendini darı ambarında zannetmesin. Kimse öküzün altında buzağı aramasın" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
CHPli ÖztrakLogoIttifak
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