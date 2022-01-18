CHP'li Öztrak: Süt üreticileri ineklerini besleyemez hale geldi

ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye'nin süt üretiminde ciddi bir sorunla karşı karşıya olduğunu belirterek, "Maalesef süt üreticileri ineklerini besleyemez hale geliyor. Bunun üzerine bir de elektrik parası, mazot parası ve diğer giderleri koyunca gerçekten süt üreticileri kısmında büyük bir riskle karşı karşıyayız" dedi.



CHP'li Öztrak başkanlığında oluşturulan CHP Ekonomi Masası heyeti, Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği'ni ziyaret etti. Birlik Başkanı Tevfik Keskin'in karşıladığı CHP heyeti, birlik yöneticileri ile bir saate yakın görüşme yaptı. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Öztrak, Türkiye'de gerek süt üreticisinin gerekse tüketicinin çok ciddi sorunlarının bulunduğunu söyledi. Öztrak, "Peynir fiyatı, yoğurt fiyatı, süt fiyatı; marketlere baktığınız zaman son 1 yıldaki artışlar neredeyse yüzde 100'e dayanmış, yüzde 70'i geçmiş. Buna karşılık ilan edilen referans fiyatına baktığımızda 4 lira 70 kuruş bir litre süt için. Buradaki artış da 3 lira 20 kuruştan gelmiş; yani sadece yüzde 47. Marketteki fiyat artışıyla üreticinin eline geçen fiyattaki artış arasında çok ciddi fark var. Aslında üreticinin eline geçen fiyat da bu da değil. Birtakım kesintiler olduğu için, özellikle birtakım masrafların üretici üzerinde, birlik üzerinde kalması nedeniyle 4 lira 70 kuruş dediğimiz fiyat 4 lira 30 kuruş civarında gerçekleşiyor. Bu fiyatta üreticinin eline geçiyor. Bazı yerlerde de bu masrafların yüksek olması nedeniyle 4 liraya kadar düşüyor" dedi.



'SÜT ÜRETİCİLERİ İNEKLERİNİ BESLEYEMEZ HALE GELDİ'



Öztrak, üreticinin 4 lira 68 kuruşa mal ettiği sütün kilosunu 4 lira 30 kuruştan sattığını belirterek, şunları söyledi:



"Onun için de bugün maalesef süt hayvanları, inekler kesime gidiyorlar. Türkiye çok ciddi bir sorunla karşı karşıya. Normal olarak tüm dünyada üretici 1 kilo süt sattığı zaman 1,5 kilo yem alması lazım. Ama bugün Türkiye'de bu oran bir kiloların altına düşmüş vaziyette. Böyle olunca da maalesef süt üreticileri ineklerini besleyemez hale geliyor. Bunun üzerine bir de elektrik parası, mazot parası ve diğer giderleri koyunca gerçekten süt üreticileri kısmında büyük bir riskle karşı karşıyayız. Buradan açıkça ifade edelim ki; aslında referans fiyatın 4 lira 70 kuruş yapılması yerine 3 lira 20 kuruş sabit tutulsaydı, onun üzerine devlet 1.5 lira destek vermiş olsaydı, bugün üretici daha çok memnun olacaktı, tüketici de bu fahiş fiyat artışlarıyla karşı karşıya gelmemiş olacaktı. Aynı zamanda desteğin yüksek tutulmasıyla birlikte sütteki kaçak da önlenmiş olacaktı" diye konuştu.



'ÜRETİCİMİZİN SORUNLARINA ÇARE ARIYORUZ'



Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin, birlik olarak süt üreticilerinin sıkıntılarını dile getirdiklerini belirterek, "Bizler iktidara da bakanlığa da muhalefete de üreticinin sorunlarını anlatmak zorundayız, anlatıyoruz. Üreticimizin sorunlarına çare arıyoruz. Bunların düzeltilmesi için de her türlü yöntemi deniyoruz. CHP heyetine burada çiftçilerin sorunlarını dinlediği için, değerli başkan ve heyetine teşekkür ediyoruz" ifadesini kullandı.