CHP'nin 60 kişilik heyeti Erzurum'da

ERZURUM - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, 60 kişilik bir heyetle geldikleri Erzurum'u karış karış gezerek, sorunları doğru tespit edip, çözüm önerilerini birlikte tartışacaklarını söyledi.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi başkanlığındaki 37'si milletvekili 60 kişilik heyet Erzurum'a geldi. Merkez Yakutiye ilçesi Gez Mahallesindeki parti teşkilatı binası önünde basın açıklaması yapan İlgezdi. Kendisinin de Erzurumlu olduğunu hatırlatarak "Ben bir Dadaş kızıyım. Bu vesileyle atalarımın, dedelerimin toprağıyla hasret gidereceğim, hasbihal edeceğim. Aranızda olmaktan dolayı mutlu, gururlu ve heyecanlıyım. Değerli basın mensupları, asrımızın en ünlü aşıklarından Erzurumlu Reyhani'yi anmak isterim. Erzurum'u anlatan bir şiirinde, 'Bu dağın derdi çok, her günü çile' demiş. Gerçekten de Erzurum'un sorunları çok. Uzaktan ışıl ışıl görünen ancak yakından baktığımızda yorgun, unutulmuş ve kaderine terk edilmiş bir kent var karşımızda" dedi.



Kentin en büyük sorununu 'istikrarlı işsizlik' olarak ifade eden İlgezdi, "Kalkınmaya yönelik özendirici tedbirler yeterli değil. Cazibe Merkezleri projesi var ama Erzurumlu yeterince faydalanamıyor. Dengeli kalkınmanın ana unsuru olan iller arası eşitsizlik giderilememiş. Evet, yeni yapılan fabrikalar var ancak yaraya merhem olur mu bilinmiyor. Hal böyle olunca sermaye de kaçıyor, beyin göçü de artıyor. Bakın üretimsizlik, yatırım eksikliği ve siyasi çekişmeler Erzurumlu gençlerimizin geleceğini kararttı. Genç göçü çok yüksek. Bildiğiniz üzere Erzurum'un genç bir nüfusu var. Bu bakımdan Türkiye'de 11'inci sırada yer alıyor. Ancak Erzurum, genç nüfusun bu potansiyelini değerlendiremiyor" diye konuştu.



'ACİL TALEPLERİNİN SESİ OLACAĞIZ'



Erzurum gezisinde dertleşeceklerini ifade eden İlgezdi, şöyle devam etti:



"Aşkale, Ilıca, Köprüköy, Pasinler, Karaçoban, Narman, Şenkaya hayvancılık için ne diyor? Ne yapılmalı, onlarla da dertleşeceğiz. Acil taleplerinin sesi olacağız. Şunu biliyoruz; köylüyü yeniden milletin efendisi haline getirmek için bitkisel ve hayvansal üretimdeki desteklerin zamanında ödenmesi gerekiyor. Bireysel kredilerle, Ziraat Bankası ve Tarım kredi borçlarının uzun vadeli ötelenmesi gerekiyor. Mazot, ithal yem, doğal gaz, elektrik ve su fiyatlarından kaynaklanan yüksek girdileri düşürmek gerekiyor. Hiç kuşkunuz olmasın, biz çiftçimizin, besicimizin umudu olacağız. Sivas'a gelen yüksek hızlı treni, Erzurum için 'hızlandırılmış trene' dönüştürerek, kente üvey evlat muamelesi yapılıyor. Elbette Dadaşların sesi olacağız. Üreticimiz, emeklilerimiz, kadınlarımız, esnafımız, gençlerimiz el ele verip bu sorunlar yumağını birlikte çözeceğiz. Sorunları doğru tespit edip, çözüm önerilerini birlikte tartışacağız."



AYAKKABISINI BOYATTI



Parti binası önündeki basın açıklaması sonrası İlgezdi ve beraberindeki milletvekilleri Havuzbaşı Cumhuriyet Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti. İlgezdi, seyyar satıcılık yapan bir kişiden çorap ve cüzdan alırken, bir büfeden de sakız satın aldı. İlgezdi ve CHP milletvekilleri caddedeki esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi. CHP Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi, Yakutiye Medresesi önünde ayakkabı boyayanlarla da sohbet etti. Ayakkabılarını da boyatan İlgezdi, "Hemşeriniz olduğum için bu sorunları raporlamak adına geldim" dedi.