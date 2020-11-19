CHP’li Erkek'ten 'yargı reformu' açıklaması

ANKARA - CHP’li Erkek, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında yargı reformunu değerlendirerek, ''2012'de soruşturma dosyalarının ortalama sonuçlanma süresi 364 gün iken 2019'da bu 416 güne çıkmış. Ortalama bir soruşturma dosyası 416 gün bekliyor. Yıllarca süren soruşturmalar, yıllarca süren davalar ve geç gelen adaletin adalet olmadığı bir sistem, hukuk reformu tabii ki yapamaz" dedi.



'SAYIN ERDOĞAN'IN NASIL TAVIR ALACAĞI ÇOK ÖNEMLİ'



Gazetecilerin sorularını da cevaplayan Erkek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Alaattin Çakıcı'ya ilişkin sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Alaattin Çakıcı'nın muhatabı Sayın Bahçeli'dir, Sayın Erdoğan'dır, Sayın Soylu'dur. İnfaz düzenlemesi adı altında özel af çıkardılar ve de bu kişilerde artık herhalde Cumhur İttifakı’nın koalisyonun bir diğer ortağı haline geldi. Hukuk devletinden uzaklaştıkça mafya düzenine yaklaşırsınız. Burada önemli olan Türkiye'yi yönetenlerin ne söyleyeceği. Bir siyasi parti genel başkanına bir tehdit yönetiliyorsa, siyasetin önüne engeller konmaya çalışılıyorsa ki konamaz, özellikle yürütmenin başındaki Sayın Erdoğan'ın da ne diyeceği, nasıl bir tavır alacağı aslında çok önemli. Onlar yapamazlar, başaramazlar ama hiç kimse merak etmesin biz bu mafya düzeni bitireceğiz" ifadelerini kullandı.



'AÇIKLAMASINI YASAL SÜRE İÇERİSİNDE MÜFETTİŞE GÖNDERECEK'



Erkek, bir soru üzerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul halkının temsilcisi olduğunu belirterek, İstanbul'un hak ve hukukunu korumak için de mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü vurguladı. Erkek, "İstanbul'un hak ve hukukunu korumak için de mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir. İstanbul Büyükşehir sınırları içerisindeki bir proje ile ilgili olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanına 'sen mücadele etme, sen düşüncelerini kamuoyu ile paylaşma, düşüncelerini yayma billboardlarda İstanbul'u bilgilendirme' demek çok trajikomik bir durum. Bu haksız hukuksuz soruşturmalar bize güç katar. Sayın Ekrem İmamoğlu da tarihe not düşecek ve gerçekleri vurgulayacak yazılı ifadesini de bugün ya da yarın yasal süre içerisinde müfettişe gönderecek" dedi.