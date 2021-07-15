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CHP’li Torun: Sel felaketleri bu coğrafyanın kaderi olmaktan çıkarılmalıdır

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
15 Temmuz 2021 Perşembe 13:58
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CHP’li Torun: Sel felaketleri bu coğrafyanın kaderi olmaktan çıkarılmalıdır

GİRESUN - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “Sel felaketleri bu coğrafyanın kaderi olmaktan çıkarılmalıdır" dedi.

​CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun başkanlığında 40 kişilik parti heyeti, Giresun’da gerçekleştirilecek ziyaretler öncesi basın toplantısı düzenledi. Fındık Pazarı mevkisinde düzenlenen toplantıda konuşan Torun, CHP olarak ülkenin dört bir tarafında milletle birlikte olmaya devam ettiklerini söyledi. Torun, 15 Temmuz darbe girişiminin 5’inci yıl dönümü olduğunu, darbe girişiminde hayatını kaybeden vatandaşları bir kez daha rahmetle andıklarını belirterek, “Cumhuriyet Halk Partisi olarak, amasız ve fakatsız tüm darbelerin karşısındayız. Halkın iradesinin üzerinde bir güç tanımadık, tanımıyoruz. Şunu da belirtmek isterim ki, siyasi fırsatçılık yapıp, milletimize bir sivil darbeyi yaşatanlara da karşı olduk, bundan sonra da karşı olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Rize’de yaşanan sel felaketine de değinen Torun, “Rize’mizde yaşanan sel felaketi nedeniyle maalesef bir vatandaşımız hayatını kaybetti ve selde kaybolan bazı vatandaşlarımız hala bulunamadı. Bu kapsamda, Sayın Genel Başkanımızın talimatlarıyla 3 kişilik bir heyetle bugün Rize’ye gidiyoruz. Sel felaketi ile ilgili incelemelerde bulunup, elimizden gelen desteği sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağız. Şunun altını çizmek isterim ki; sel felaketleri bu coğrafyanın kaderi olmaktan çıkarılmalıdır. Bunun tedbirini alacak olan da ülkeyi 19 yıldır yöneten siyasi iktidardır. Rize’deki sel felaketinin nedeni de bu coğrafyanın gerçeğini görmezden gelip, bir türlü kalıcı önlemler alınmamasıdır” dedi.

Seyit Torun, açıklamaların ardından Rize’ye sel bölgesine giderken, diğer milletvekilleri ise Giresun ve ilçelerinde ziyaretlerine devam etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit TorunKaradenizSel Felaketi
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