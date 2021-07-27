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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angolalı mevkidaşını resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Laurenço'yu resmi törenle karşıladı.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
27 Temmuz 2021 Salı 16:52
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angolalı mevkidaşını resmi törenle karşıladı

Buğra OLAÇ/ANKARA, (DHA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola Cumhurbaşkanı Laurenço'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. İki ülke marşlarının okunmasının ardından Laurenço, tören kıtasını "Merhaba asker" diyerek selamladı. Liderler, daha sonra heyetlerinde bulunan bakanları tek tek tanıttı. Fotoğraf çekiminin ardından Erdoğan ve Laurenço, baş başa ve heyetler arası görüşmeye geçti.

Türk heyetinde; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu hazır bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AngolaCumhurbaşkanıJoao Manuel GonçalvesRecep Tayyip ErdoğanYeni Çağrı
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