Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumartesi günü yeni rezerv miktarını açıklayacağız

ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni müjdeler geldiğini belirterek, "Cumartesi günü Fatih sondaj gemimize giderek hem çalışmaları bizzat yerinde görecek hem de yeni rezerv miktarını açıklayacağız" dedi. Erdoğan, il kongrelerine başlayacaklarını belirterek, "Bu çerçevede inşallah hafta sonu Şırnak’ta olacağız, 24 Ekim’de Kayseri, 25 Ekim'de Malatya, 31 Ekim'de Van, 1 Kasım'da Samsun, 7 Kasım’da Kahramanmaraş, 8 Kasım’da Kocaeli il kongrelerimizde bizzat yer alarak milletimizle kucaklaşacağız" diye konuştu.

'TERÖR ÖRGÜTÜNÜ SAVUNMAK BİR MESLEK KURULUŞUNUN GÖREVİ OLAMAZ'

"Türkiye’nin çözmesi gereken sorunların biri de meslek kuruluşların artık sürdürülemez hale gelmiş çarpık yapısıdır" diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Terör örgütünden birisini getirip başına koymuşlar, ne zamandan beri terörle iç içe olanlar Türk Tabipleri Birliği (TTB) gibi önemli bir kuruluşun başına geçebiliyor. Bunun adı demokratik bir yaklaşım değildir. Bunun adı terör örgütlerinin adeta sivil toplum kuruluşlarına el koyması hadisesidir. TTB başta olmak üzere diğer meslek kuruluşlarındaki sorunlar artık tahammül edilemez seviyeye ulaşmıştır. TTB, bunun gibi kimi meslek kuruluşları açıkça Anayasa’ya aykırı faaliyet içindeki bu meslek kuruluşlarının yönetimleri üyelerinin tamamını temsil etmekten çok uzaktır. Çoklu baro sisteminde yapıldığı gibi aynı çalışmayı TTB ve diğer meslek odaları için de yapmak durumundayız. Cumhur ittifakı olarak bu çalışmayı başarılı bir şekilde sürdüreceğimize inanıyoruz. Terör örgütünü savunmak bir meslek kuruluşunun görevi olamaz."

'AZERBAYCAN'IN YANINDA OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ'

Erdoğan, "Azerbaycan'ın işgal topraklarını kurtarmak amacıyla yürüttüğü şanlı mücadeleyi buradan bir kez daha selamlıyorum. Türkiye olarak hem imkanlarımızla hem tüm kalbimizle Azerbaycan’ın yanında olmayı sürdüreceğiz" diye konuştu. Haber: Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, (DHA)

'AYM' AÇIKLAMASI: BİREYSEL BİR TWEET OLARAK DEĞERLENDİRMEK DOĞRU OLMAZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın tepki çeken tweetiyle ilgili, "Bireysel bir tweet olarak bunu değerlendirmek doğru olmaz. Çünkü 'çalışıyoruz, ışıklarımız yanıyor' ifadesiyle zaten bir bütünü ifade eden adeta bir kolektif yapıyı ifade eden yaklaşım söz konusu. Çok talihsiz bir açıklama" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de grup toplantısındaki konuşmasının ardından çıkışta gazetecilerin sorularını cevapladı. Erdoğan, Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın tepki çeken tartışmalı tweetiyle ilgili, "Demek ki tartışmalı bir tveet attı, tartışmalı bir tweet attığı için tartışılır hale geldi. Burada özellikle bireysel bir tweet olarak bunu değerlendirmek doğru olmaz. Çünkü 'çalışıyoruz, ışıklarımız yanıyor' ifadesiyle zaten bir bütünü ifade eden adeta bir kolektif yapıyı ifade eden yaklaşım söz konusu. Çok talihsiz bir açıklama. Bu talihsiz açıklamayı keşke hiç yapmamış olsaydı. Kaldı ki bir üyenin üzerine böyle bir şey düşmezdi. Anayasa Mahkemesi üyesinin adeta böyle bir sürecin içinde farklı bir şekilde yer alması adeta bir siyasete soyunmuş olması, çok arzu ediyorsan bu işi istifa edersin, gelirsin siyasetin içine girersin, siyasetin içinde bunu da bundan daha ötesini de söyleme şansını yakalarsın. Olay bu kadar basit" dedi.

'BÖYLE BİR TABLO VARSA GEREĞİNİ YAPMALIDIR'

Erdoğan, Yıldırım'ın özür dilemesinin yeterli olup olmadığının sorulması üzerine, "Bunu şu anda Anayasa Mahkemesi Başkan ve heyeti düşünmelidir. Ortada böyle bir tablo varsa gereğini de onlar yapmalıdır" ifadesini kullandı.

Erdoğan, yerel mahkemenin Anayasa Mahkemesi'nin kararını uygulamamasıyla ilgili de "O tamamen yasanın kendi içinde sürdürdüğü bir süreçtir. Geçmişte de bunun örneği Şahin Alpay'la ilgili vardır. Yine yerel mahkeme bir karar vermek suretiyle böyle bir adım atmıştı. Demek ki atabiliyor böyle bir adımı. Burada da yerel mahkeme bu kararı vermek suretiyle atabileceği bir adımı atmıştır" diye konuştu.

Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği Anayasa Mahkemesi'nin yapısında değişiklik yapılması konusunda "Böyle bir şey olabilir mi?" sorusu üzerine de "İnşallah" cevabını verdi.

'ERKEN SEÇİM SÖZ KONUSU DEĞİL'

Erdoğan, erken seçim tartışmalarıyla ilgili ise, "Bunlar çocuksu şeyler. Bunlar siyaseti anlamadılar. İlan edilen bir tarih var. Dünyada gelişmiş ülkelere bakın gelişmiş ülkelerde ilan edilen tarihin dışında hiç erken seçim şu bu dedikodusu duyar mısınız? Bu kabile devletlerinin işidir, kabile devletlerinde bu olur. Bizim gündemimizde böyle bir şey kesinlikle yok. Cumhur ittifakı olarak Sayın Bahçeli'nin de ifade ettiği gibi böyle bir şey söz konusu değil, vakti saati bellidir; Haziran 2023" ifadesini kullandı.