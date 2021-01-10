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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye olarak basın özgürlüğünden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğimiz gibi, bu kavramın istismar edilmesine de, içeride ve dışarıda ülkemiz aleyhine kara propaganda için kullanılmasına da asla müsaade etmeyeceğiz. Hakkaniyet sahibi basınımızın ve gazetecilerimizin ülkemizde barış, huzur ve güven ortamının güçlenmesinde payları olduğunun idrakiyle, milletimizin hassasiyetlerini gözeterek, doğru bilgilendirme görevini yerine getireceklerine ve demokrasimize katkıda bulunmaya devam edeceklerine inancım tamdır" dedi. 

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
10 Ocak 2021 Pazar 16:38
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'' mesajı

İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" mesajı yayınladı. Erdoğan mesajında, "Kamuoyunun haber alma hakkının karşılanması ve doğru bilgilendirilmesi noktasında medya, demokrasinin vazgeçilmez bir unsuru olarak öne çıkmaktadır. Bu süreçte, demokratik ve ahlaki sorumluluk bilinciyle ilkeli şekilde çalışan gazeteciler toplum için önemli bir görevi yerine getirmektedir. Geçmişte demokrasimizin kesintiye uğradığı dönemlerde bir vesayet aygıtı olarak kullanılan Türk medyasının daha demokratik, özgürlükçü ve çok sesli bir yapıya kavuşması yönünde önemli ilerlemeler kaydettik. Gelişen teknolojiyle birlikte hayatımıza giren yeni medya mecralarının gazetecilik adına sunduğu imkanların da meslek ilkeleri ve basın ahlakından taviz vermeden kullanılması hayati önemdedir" diyerek şunları kaydetti: "Bilginin yayılma hızının baş döndürücü şekilde arttığı günümüzde, doğru ve dürüst habercilik anlayışı her zamankinden daha kıymetli hale gelmiştir. Dolayısıyla yalan ve dezenformasyona karşı hakikat mücadelesinde gazetecilerin de büyük sorumluluğu bulunmaktadır.

Türkiye olarak basın özgürlüğünden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğimiz gibi, bu kavramın istismar edilmesine de, içeride ve dışarıda ülkemiz aleyhine kara propaganda için kullanılmasına da asla müsaade etmeyeceğiz. Hakkaniyet sahibi basınımızın ve gazetecilerimizin ülkemizde barış, huzur ve güven ortamının güçlenmesinde payları olduğunun idrakiyle, milletimizin hassasiyetlerini gözeterek, doğru bilgilendirme görevini yerine getireceklerine ve demokrasimize katkıda bulunmaya devam edeceklerine inancım tamdır. Günümüzün zorlu salgın koşullarında görevlerini ifa etmek için fedakârca bir gayret ortaya koyan basın mensuplarımıza, şahsım ve milletim adına bir kez daha takdirlerimi ve teşekkürlerimi iletiyorum. Tüm basın emekçilerinin Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, görev başında vefat eden gazetecilere Allah'tan rahmet diliyorum. Bu düşüncelerle, tüm basın çalışanlarına başarılar temenni ediyor, kendilerini en kalbi duygularla selamlıyorum."

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıErdoğanGazeteci
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