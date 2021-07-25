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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Lozan' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kahraman milletimizin her türlü imkansızlığa, ihanete ve zorluğa rağmen zaferle taçlandırdığı istiklal mücadelesi, Lozan Barış Antlaşması ile uluslararası alanda da tasdik edilmiştir" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
25 Temmuz 2021 Pazar 08:42
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Lozan' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasının 98'inci yıl dönümü nedeniyle yazılı açıklamada bulundu. Erdoğan, "Bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş belgelerinden olan Lozan Barış Antlaşması’nın 98'inci yıl dönümüdür. Kahraman milletimizin her türlü imkansızlığa, ihanete ve zorluğa rağmen zaferle taçlandırdığı istiklal mücadelesi, Lozan Barış Antlaşması ile uluslararası alanda da tasdik edilmiştir. Türkiye, tarihinden aldığı cesaret ve ilhamla aydınlık geleceğini inşa etme yolunda 98 yıldır büyük bir istikrarla ilerlemektedir" dedi.

'EN NET GÖSTERGE'

Erdoğan, Türkiye'nin birliğine, bütünlüğüne, milletin huzur, barış ve esenliğine yönelik hain emelleri boşa çıkarmaya devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını kutlayacağımız 2023’e ekonomik, askeri, siyasi ve diplomatik bakımdan daha güçlü, daha bağımsız, daha müreffeh bir ülke olarak girmekte kararlıyız. Suriye’den Libya’ya, Doğu Akdeniz’den terörle mücadeleye kadar farklı sahalarda elde ettiğimiz kritik başarılar, ülkemizin hak ve menfaatlerini koruma konusundaki irademizin en net göstergesidir. Türkiye, bu mücadele alanlarının hiçbirinde belli çevrelerin tehdit, yıldırma ve şantaj diline boyun eğmeyecek, uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını savunmayı sürdürecektir. Bu düşüncelerle Lozan Barış Antlaşması’nın 98’inci yıl dönümünde, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını tazimle anıyor; aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, tüm gazilerimize sağlık ve afiyet temenni ediyorum."

DHA

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıRecep Tayyip ErdoğanLozan Barış Antlaşması
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