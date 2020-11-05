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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
05 Kasım 2020 Perşembe 14:29
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İzmir depremiyle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Arama kurtarma çalışmaları sona erdi. Buna göre depremde 114 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1035 insanımız da yaralandı. Yaralılardan 999 vatandaşımız taburcu oldu 36 vatandaşımızın tedavisi sürüyor. " dedi.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

-Arama kurtarma çalışmaları sona erdi. Buna göre depremde 114 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1035 insanımız da yaralandı. Yaralılardan 999 vatandaşımız taburcu oldu 36 vatandaşımızın tedavisi sürüyor.  

-  İzmir ile ilgili sürate bir adım daha attık. 1000 konteynır vardı stoklarımızda, İzmir’de kullanıyoruz. Vatandaşlarımızı o konteynırlarda iskan edeceğiz. Bu arada inşaatlarımız da başlayacak. Önümüzdeki yıl bitmeden hak sahiplerine evlerini teslim etmiş olacağız şu andaki yol haritamız bu. Ancak şu an hala dönüştürmemiz gereken 6,7 milyon konut bulunuyor. 

- Öncelikli olarak belirlediğimiz 1,5 milyon konutu önümüzdeki beş sene içinde inşa etmeyi planlıyoruz. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan
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