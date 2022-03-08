Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Kadın hakları konusunda kadınlardan yana biz tarafız, taraf. Kadınlara karşı şiddetle mücadele konusunda kadınlardan yana tarafız.

Bu ülkede ben cumhurbaşkanıysam, 23 yerden eşini bıçaklayan adamı serbest bırakıyorsan bunla ilgili söylenmesi gereken neyse ben de söylerim. Adalet ortada kalmaz, yerde sürünmez.

Bir yağ meselesi çıkardılar. Bizim ayçiçeği, zeytinyağı böyle bir sorunumuz yok. Bunu muhalefet, ülkemizi darda-zorda göstermek adına böyle bir kampanyayı yürütüyor.

Bu devleti provoke etmeye çalışanlara gereken dersi vermek bizim boynumuzun borcudur. Bunlar stokçu, bunlar zeytin-ayçiçek yağını stokluyorlar. Fiyatları yükseltiyorlar. Bir olacağız, beraber olacağız; ahlaktan yoksun olanlara da gereken dersi vereceğiz.



(Kamu hastanelerindeki doktor sorunu) Varsın gidiyorsa gitsinler. Bizler de üniversiteleri yeni bitiren doktorları istihdam ederiz. Gerekirse yurtdışından ülkemize davet ederiz. Onları da burada istihdam ederiz. Buralar boş kalmaz merak etmeyin.



Enerji ve gıda fiyatlarında yaşanan gelişmelerin bir kısmı küresel dengesizliklerden kaynaklanıyorsa da bir kısmı da içerideki hırsların ve manipülasyonların eseridir. Bu vesileyle vatandaşlarımıza söylentilere aldırış etmemeleri, tahriklere gelmemeleri, provokasyonlara karşı daima teyakkuz halinde bulunmaları çağrısında bulunuyorum.