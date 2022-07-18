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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

18 Temmuz 2022 Pazartesi 18:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

- İsveç ve Finlandiya’nın üyeliğiyle ilgili şartlarımız için gerekli adım atılmazsa süreci donduracağımızı bir kez daha hatırlatmak istiyorum.

-  FETÖ’cü alçakların tasfiyesinin hemen ardından en kritik ve başarılı sınır ötesi harekatları gerçekleştiren ordumuza güvenimiz artmıştır.

- 1915 Çanakkale Köprüsü'nü, 8 Temmuz'da 14 bin araç kullandı.

- İnsanımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü yerine getirdik. Yıl sonunda gelişmelere göre sabit gelirlilerin durumunu yeniden gözden geçireceğiz.

 - Alınan kredilerin geri ödemeleri mezuniyetten iki yıl sonra başlıyor. Bu süre içinde mezun öğrenci henüz sigorta girişi olan bir işe başlamamışsa ödemeyi erteleyebiliyor. Kredi ödemelerinin belirli bir faiz üzerinden değil, üretici fiyat endeksi farkına göre yapılıyor. Hiçbir zaman bir faiz uygulaması yapmadık.

- Gençlerimizi böyle bir yükün altında bırakamazdık. Haftalar öncesinde çalışmaları başlattık. Kredi geri ödemelerini herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi üzerinden yapılmasını kararlaştırdık. Yani ara para. Bu uygulamadan hala kredi geri ödemesi yapan bütün gençlerimiz faydalanacak. Toplamda 26 milyar TL bir yükü gençlerimizin üzerinden kaldırmış olduk.

 - Bir müjdede ücretli çalışan öğretmenlerimize ve usta öğreticilere vermek istiyorum. Ek ders karşılığı görev yapan öğretmenlere her 5 ders için 1 saat ek ders ödemesi yapacağız.

DHA

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan
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