Cumhurbaşkanı Erdoğan: Elektrikte yüzde 15 indirime gidiyoruz

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle buruk şekilde karşılanan ramazanın, bereketine, feyzine ve hayrına uygun şekilde değerlendirilmesinin nasip olmasına yönelik temennisini dile getirdi.

Bu yıl belediyelerin ve sivil toplum kuruluşlarının ramazana mahsus programlarını, yardım faaliyetlerini deprem bölgesinde yoğunlaştırdığını görmekten memnuniyet duyduğunu ifade eden Erdoğan, kendilerinin, depremin ilk günlerinden beri hep yaptıkları gibi felaketin yıkıcı etkilerine maruz kalmış şehirlere, oralarda yaşayan insanların yanlarına gittiklerini anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ziyaretlerde hem kalıcı konutların temellerini attıklarını hem de iftarda depremzedelerle hasbihal ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bayrama kadar deprem bölgesindeki temel atma ve iftar programlarımız sürecek. Ramazan Bayramı'nın sevincini, milletimizle paylaştıktan hemen sonra seçim gününe kadar kesintisiz devam edecek il ziyaretlerimiz başlayacak. Önümüzdeki sınırlı vaktin elverdiği ölçüde mümkün olan en fazla sayıda ilimizi ziyaret ederek vatandaşlarımızla kucaklaşmayı hedefliyoruz. Buradan depremzede kardeşlerime seslenmek istiyorum; seçim süreci sebebiyle değişen gündemin, sizleri, sizlerin yaşadığı şehirlerdeki durumu, yapılan yardım ve destek çalışmalarını, kalıcı konut projelerini unutturmasına asla izin vermeyeceğiz. Birileri kendi heva ve hevesleri, hırsları, giderek artan tehdit, tezyif, nobranlık kokan şımarıklıkları içinde kaybolup gidedursun, bizim kalbimiz de elimiz de hep deprem bölgesinde olacak. Hayatını kaybeden her bir vatandaşımızın acısını, evini kaybeden her bir insanımızın üzüntüsünü, yeniden ayağa kalkmak için bekleyen şehirlerimizin mahzunluğunu asla aklımızdan çıkarmayacağız."

"85 milyon bir ve beraber olarak mücadele edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, altyapısı ve diğer tüm hizmetleriyle adeta yeni bir şehir gibi kurdukları geçici barınma merkezlerini yaygınlaştırmayı sürdüreceklerini, her gün binlercesinin temelini attıkları kalıcı konutların inşasına söz verdikleri şekilde bir yıl içinde bitecek şekilde hızla devam edeceklerini bildirdi.

Eğitimden sağlığa hiçbir hizmeti eksik bırakmadan deprem bölgelerindeki vatandaşların hayatlarının normale dönmesini sağlayacak faaliyetleri kararlılıkla yürüteceklerini vurgulayan Erdoğan, pazartesi günü diğer illerin ardından Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay'da şartları uygun olan okullarda da eğitim öğretime başladıklarını anlattı. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sağlık hizmetlerini mevcut hastanelerde ve geçici merkezlerde verirken hızla yeni hastaneler inşa edip devreye alıyoruz. Deprem bölgesindeki tüm hizmetleri, aynı hassasiyet ve düzenle yürütmenin gayreti içindeyiz. Ülkemizin 11 şehrinin gözü yaşlıyken, diğer yerlerin vur patlasın çal oynasın aymazlığı içine düşmesine gönlümüz razı gelmez. Birileri unutsa da birileri geri plana itse de biz böyle bir yanlışın içinde olamayız. Acıların paylaştıkça azalacağı, yüklerin paylaştıkça hafifleyeceği, kayıpların birlikte çalışıldıkça kazanılacağı inancıyla 85 milyon bir ve beraber olarak mücadele edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer yandan deprem bölgesini ayağa kaldıracak çalışmaları yaparken yol haritaları olan Türkiye Yüzyılı vizyonundan asla geri adım atmayacaklarını söyleyerek, "Pazartesi günü TOGG yöneticileri misafirimiz olacak. En başından beri 'Yapamazsınız, fabrikası yok, fabrikasında üretim yok.' dedikleri, velhasıl atmadık çamur bırakmadıkları Togg önceki gece itibarıyla 177 binin üzerinde ön sipariş aldı. Bu tablo milletimizin, lisansı tasarımı ve üretimi ile gerçek anlamda ilk yerli otomobilimize samimiyetle sahip çıktığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Elektrikte yüzde 15 indirim

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un fabrikasının açılış töreninde, üretilecek ilk Togg'a talip olduğunu söylediğini anımsatarak, 3 Nisan Pazartesi günü aracını teslim alacağını belirtti.

Gelecek ay Hürjet'ten Anadolu Gemisi'ne kadar pek çok önemli savunma sanayi projesinin sevincini milletle paylaşacaklarını ifade eden Erdoğan, "Arife günü Karadeniz gazının Filyos İşleme Tesisi'ne getirilmesi törenini yaparken milletimize çok güzel müjdelerimiz de olacak. Böylece Enerji Bakanlığımızın azimli gayretiyle, arama ve sondaj gemilerimizin geceli gündüzlü çalışmasıyla, on binlerce personelimizin emekleriyle iki bayramı bir arada yaşayacağız." diye konuştu.

Şimdiden iki ayrı müjdeyi milletle paylaşmak istediğini aktaran Erdoğan, "Birincisi; elektrikte tüm abone gruplarında nisan ayından itibaren yüzde 15 indireme gidiyoruz. İkincisi; sanayicilerimizin kullandığı ve konut aboneliğine göre oldukça yüksek kalan doğal gaz tarifesinde, nisan ayından itibaren yüzde 20 indirim yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlayla Türkiye'yi büyütme hedefine katkı veren sanayicileri desteklemek için ne gerekiyorsa yerine getirmeyi sürdüreceklerini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Akkuyu'daki nükleer güç santralimize 27 Nisan'da yakıt yükleyerek resmen nükleer tesis statüsü kazandıracağız. Hazır müjdelere başlamışken madencilerimize güzel bir haberimiz var; biliyorsunuz kamuya ve özel sektöre ait ocaklarda görev yapan 10 bin madencimiz deprem bölgesinde canla başla çalışarak milletimizin gönlünü kazandı. Türkiye Taşkömürü Kurumuna 1000 yeni madenci alarak hem madencilerimize olan şükranımızı ifade edeceğiz hem de üretimi arttırarak ekonomimize katkı sağlayacağız."

"Bunları anlamak mümkün değil"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer alanlarda da gelecek haftalarda atacakları adımlar olduğunu, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nda seferlerin başlaması heyecanını Kırıkkaleli, Yozgatlı ve Sivaslılarla beraber yaşayacaklarını söyledi. Erdoğan, "Adam Sivaslı ama 'Sivas'a hızlı trene ne gerek var?' diyor ve bu adam da işte malum 6'lı masanın içinde... Bir zamanlar 6'lı masanın başında olanlar bununla ilgili ağır ağır laflar ediyorlardı ama şimdi maşallah el ele, kol kola yola devam ediyorlar. Bunları anlamak mümkün değil." diye konuştu.

Güvenlik korucularına da müjde veren Erdoğan, emekli maaşlarının alt sınırını 7 bin 500 liraya yükselten düzenlemeden, önceki uygulamaya göre emekli oldukları için aylıkları düşük kalan yaklaşık 42 bin güvenlik korucusunun da istifade etmesini sağlayacaklarını aktardı.

TBMM'nin de takdiriyle emeklilerin bayram ikramiyelerini de 2 bin liraya çıkardıklarını hatırlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü.

"Görüldüğü gibi çalışanlar ve emekliler başta olmak üzere hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeme, kayıplarını telafi etme sözümüzü adım adım yerine getiriyoruz. Bu ülkede istisnasız her kesimi, refahını arttırma yanında hak ve özgürlüklerine kavuşturan, her türlü ayrımcılığı ortadan kaldıran, herkesi bağrına basan biz olduk. Daha önemlisi biz bu yaklaşımı birileri gibi maske kullanmak amacıyla değil, doğruluğuna ve hakkaniyetine inandığımız için yaptık. Seçimden milletimizin desteğiyle zaferle çıktıktan sonra da inşallah eser ve hizmet şölenimize, demokrasimizi güçlendirme reformlarımıza kesintisiz şekilde devam edeceğiz."

"Türkiye Yüzyılı'nın inşasına kimse set vuramayacaktır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2002 seçimlerine "Tek başına iş başına" diyerek girdiklerini ve milletin teveccühüyle iktidara geldiklerini, ilk dönem imtihanını başarıyla verdikten sonra 2007'de "Durmak yok, yola devam" diyerek milletten daha güçlü bir destek aldıklarını söyledi.

2011 seçimlerinde "Türkiye hazır, hedef 2023" sözüyle milletin huzuruna çıktıklarını, iki seçimi birlikte yaşadıkları 2015'te kısa bir anın ardından kasımda tekrar 'Tek başına, iş başına' diyerek güven tazelediklerini; Türkiye'nin yeni yönetim sisteminin ilk seçimi olan 2018'te "Vakit Türkiye vakti" diyerek Cumhur İttifakı'nın zaferini ilan ettiklerini anlatan Erdoğan, "İnşallah 14 Mayıs'ta 20 yıllık eser ve hizmetlerimizle, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla kayıpların telafisi ve hayallerin hayata geçirilmesi kararlılığıyla milletimizden bir kez daha destek isteyeceğiz." dedi.

Seçimler için Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) belirlediği takvime ve usullere göre ilerlediklerini belirten Erdoğan, önceki gün itibarıyla cumhurbaşkanı adaylarının belli olduğunu, YSK'nın açıklamasına göre kendisiyle birlikte 4 cumhurbaşkanı adayı bulunduğunu ifade etti. Erdoğan, "Türk demokrasisinin gücünü ve ulaştığı olgunluk seviyesini gösteren bu gelişmenin ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum." diye konuştu.

"Biz milletimize, milletimizin basiretine ve ferasetine güveniyoruz." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Aziz milletimizin bugüne kadar girdiğimiz seçimlerin tamamında olduğu gibi 14 Mayıs'ta da kendisi, ülkesi ve geleceği için en doğru kararı vereceğine inanıyoruz. İnşallah bu sürecin sonunda milletin iradesi yine galip gelecek, Türkiye, 20 yıldır aralıksız sürdürdüğü kalkınma ve demokrasi yolculuğunu devam ettirecektir. Allah'ın yardımı, milletimizin takdiriyle, üstadın deyimiyle 'bu tekerlek tümsekte kalmayacak.' Türkiye Yüzyılı'nın inşasına kimse set vuramayacaktır. Bizzat kendi ifadeleriyle bir kumar masası olan, birbirlerine pusu kuran, kavgadan, kaostan ve istikrarsızlıktan başka hiçbir vaatleri olmayan 7'li koalisyon kesin bir yenilgiye uğrayıp siyasi mevta olacaktır."

"Bu zihniyetle ancak Kandil'e, Pensilvanya'ya bahar getirebilirler"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "'Sana söz baharlar gelecek' diyenler, bu zihniyetle ancak Kandil'e, Pensilvanya'ya, ülkemize kin ve nefretle bakan kimi başkentlere bahar getirebilir." açıklamasında bulundu.