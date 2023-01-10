Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esnaf Destek Paketi'nin limitini 150 milyar liraya çıkarıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen "Yüz Yüze Türkiye Esnaf Buluşması" programında konuşuyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 milyar lira esnaf kredisi parolasıyla hayata geçirdiğimiz destek paketinden şimdiye kadar 136 bin esnafımız faydalandı." dedi.

"Esnaf Destek Paketi'nin limitini 150 milyar liraya çıkarıyoruz"

Esnaf Destek Paketi ile ilgili olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bu destek paketinin limitini 50 milyar lira ilaveyle 150 milyar liraya çıkarıyoruz." şeklinde konuştu.

"Paraf Troy kartlı esnafımızın hammadde, malzeme ve benzeri alımlarında kullandığı kredi kartı üst limitini 100 bin liradan 150 bin liraya yükseltiyoruz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Halk Bank'tan Paraf, Troy, Esnaf kredi kartı bulunan esnafımız 3 ay ödemesiz toplam 12 ay vadeli ve yüzde 9,75 gibi düşük faizle taksitlendirme yapabilecek." ifadesini kullandı.

"Seçime kaldı şurada 4-5 ay ama hala karşımıza çıkabilen veya çıkartılabilen bir aday yok"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seçime kaldı şurada 4-5 ay ama hala karşımıza çıkabilen veya çıkartılabilen bir aday yok." dedi.

"Oyu millet verecek ülkeyi 6 kayyum yönetecek. Bırakın davul başkasının, tokmağın başkasının elinde olmasını, bir tane davula 6 tokmak birden inecek." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, (Altılı masa) 6 kaptan bir gemiyi batırır, tek kaptanla bir gemi gider. Görünürde 6 kişiyle Allah bilir aslında kaç kişiyle ülkeyi yönetmeye talibiz diyorlar." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Millet ülkeyi yönetecek Cumhurbaşkanı arıyor, bunlar Cumhurbaşkanını yönetecek 6 kişinin derdine düşmüş. Bu ihtiras kumkumasının bedelini de millet ödeyecek." ifadesini kullandı.

"Uzaktan kumandayla hareket edecek bir cumhurbaşkanı adayına oy verin demek, milletin aklıyla alay etmek demektir." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Altılı masa) Meselenin çok daha vahim yanı, mutabakata vardık dedikleri bu sistemin mevcut anayasamıza alenen aykırı olmasıdır." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Altılı masa) Anayasanın vermediği bir yetkiyi kullanmaya çalışmanın adı, demokrasi değil sivil darbe teşebbüsüdür." dedi.