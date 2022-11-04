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CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan: Gel anayasa yapalÄ±m

04 KasÄ±m 2022 Cuma 15:50
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan: Gel anayasa yapalÄ±m

Ä°STANBUL - CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, AtatÃ¼rk KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nde dÃ¼zenlenen 5. UluslararasÄ± KadÄ±n ve Adalet Zirvesi'ne katÄ±ldÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "YÄ±llar yÄ±lÄ± baÅŸÃ¶rtÃ¼ dÃ¼ÅŸmanÄ± olan ve Ã¼niversitelerimizde ikna odalarÄ±nÄ± kuranlarÄ±n kimler olduÄŸunu bilmiyor muyuz? Bu ikna odalarÄ±nÄ± kuranlar ÅŸimdi de geldiler, baÅŸÃ¶rtÃ¼ sorununu Ã§Ã¶zelim diyorlar. Ne kadar gÃ¼zel. Bak nereden, nereye geldik. Ben ÅŸimdi yeni bir teklif daha yaptÄ±m. Hadi bakalÄ±m. Bu seÃ§imde, kaÃ§ tane baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ milletvekili adayÄ± Ã§Ä±karacaksÄ±n. ArtÄ±k Ã§ark, geri dÃ¶nmeye baÅŸladÄ±. Gel anayasa yapalÄ±m. Bu anayasayÄ± yaparken, baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ baÅŸÄ± aÃ§Ä±k her hangi bir ayrÄ±ma gitmeden hak ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼kler noktasÄ±nda bÃ¼tÃ¼n kÄ±zlarÄ±mÄ±z, kadÄ±nlarÄ±mÄ±z anayasa teminatÄ± altÄ±nda bu sÃ¼reci yaÅŸasÄ±nlar" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸanAnayasa
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