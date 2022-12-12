Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
5.200,38
ALTIN
1.073,23
DOLAR
18,64
STERLİN
22,92
EURO
19,70
İstanbul ve Tekirdağ'da 81 Vakıf taşınmazı kiralanacak
İstanbul ve Tekirdağ'da 81...
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel alacak
Tapu ve Kadastro Genel...
TOKİ'den satılık 244 iş yeri
TOKİ'den satılık 244 iş...
Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamburger burada çok ama TOGG yok

12 Aralık 2022 Pazartesi 14:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamburger burada çok ama TOGG yok

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Davet edildiği halde TOGG'un fabrika açılışına gelmeyip 10 bin kilometre öteye hamburger yemeye giden kendi ülkesindeki teknolojilerden habersiz vizontele muhalefetini de kendi cahilliğiyle baş başa bırakıyorum. Gel be gel, bir şeyler görürsün. Bir şeyler kaparsın. Her zaman bu fırsatı bulamazsın. Hamburger burada çok ama TOGG yok" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dokuzuncusu düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası İnovalig Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Savunma projelerimizin bütçesini yaklaşık 5 buçuk milyar dolardan ihale süreci devam edenlerle birlikte 75 milyar doların üzerine çıkardık. Toplam 248 milyon dolar savunma sanayi ihracatı yapabiliyorken, inşallah bu sene 4 milyar doları aşacağımıza inanıyorum" dedi.



Erdoğan, "Karadeniz Gazı'nı milli sistemimize dahil etme çalışmaları sürerken son dönemde petrolle ilgili çeşitli illerimizden müjdeli haberler geliyor. Yurt içi petrol üretimimizi önümüzdeki yıl günlük 100 bin varile çıkartmayı planlıyoruz. Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG ile milletimizin 60 yıllık bir hayalini daha gerçeğe dönüştürüyoruz. 29 Ekim'de Cumhuriyetimizin 99'uncu yılına bir armağan olarak TOGG'un Gemlik'teki son teknolojiye sahip üretim üssünü hizmete açtık. Üretim ekibinin akıllı cihaz tarif ettiği TOGG'un testleri devam ediyor. İnşallah birkaç ay içinde Türk sanayisinin gurur vesilesi olacak TOGG'u yollarımızda görmeye başlıyoruz. Bundan 60 sene önce algı üzerine kurulu propagandalarla devrim otomobillerini engelleyenlere cevabımızı Gemlik'ten devrim otomobiliyle verdik. Davet edildiği halde TOGG'un fabrika açılışına gelmeyip 10 bin kilometre öteye hamburger yemeye giden kendi ülkesindeki teknolojilerden habersiz vizontele muhalefetini de kendi cahilliğiyle baş başa bırakıyorum. Gel be gel, bir şeyler görürsün. Bir şeyler kaparsın. Her zaman bu fırsatı bulamazsın. Hamburger burada çok ama TOGG yok" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanTOGG
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Bozdağ: Kılıçdaroğlu, randevu isteseydi verirdim
Bakan Bozdağ: Kılıçdaroğlu, randevu isteseydi verirdim
Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanlığı'na yürüdü
Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanlığı'na yürüdü
Sanayi ve Teknoloji ile Milli Eğitim bakanlıkları bütçeleri, TBMM'de
Sanayi ve Teknoloji ile Milli Eğitim bakanlıkları bütçeleri, TBMM'de
%uFEFF
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasar%u0131m: GNS Ajans