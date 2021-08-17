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Cumhurbaşkanı Erdoğan IDEF'21'de konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Asla sınırlarından on binlerce kilometre ötede terörle mücadele adı altında sivil-masum demeden insanların başına bomba yağdıranlardan olmadık, olmayacağız" dedi.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
17 Ağustos 2021 Salı 16:38
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Cumhurbaşkanı Erdoğan IDEF'21'de konuştu

İSTANBUL (DHA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da başlayan Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF'21)'nda konuştu.

Erdoğan, "Savunma sanayinde bugünkü ihtiyaçları karşılamanın ötesinde geleceğin araçlarına, geleceğin ürünlerine yatırım yapıyoruz" dedi. "Başarısını sahada bilfiil ispat etmiş olan silahlı insansız hava araçlarının tasarımı, üretimi ve satışında dünyanın ilk 3-4 ülkesi arasında yer alıyoruz" diyen Erdoğan,  "Türkiye, küresel tedarikçilerin çıkardığı zorlukları ve maruz kaldığı gizli açık ambargoları aşmak için savunma sanayine bu denli yüklenmiştir" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Savunma sanayinde bugünün ihtiyaçlarını karşılamanın ötesinde geleceğin teknolojilerine, geleceğin araçlarına, geleceğin ürünlerine yatırım yapıyoruz" ifadesini kullandı.

Erdoğan,  "Asla sınırlarından on binlerce kilometre ötede terörle mücadele adı altında sivil-masum demeden insanların başına bomba yağdıranlardan olmadık, olmayacağız" şeklinde konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IDEF21KonuşmaCumhurbaşkanı ErdoğanYeni Çağrı
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