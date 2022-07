Cumhurbaşkanı Erdoğan: İmzalarla birlikte dünyaya müjdeyi vereceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eyüpsultan Meydanı'nda düzenlenen 41 Ayda 41 Eser Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Erdoğan tören öncesi cuma namazını da Eyüpsultan Camii'nde kıldı. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken katıldı.

"TOPLAM YATIRIM TUTARI 456 MİLYON"



Erdoğan törende yaptığı konuşmada 41 proje ile bilgi vererek,"Eyüpsultan belediyemizin ilçemize kazandırdığı eser ve hizmetlerin açılışı vesilesiyle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bugün burada Eyüpsultan belediyemizce tamamlanan toplam yatırım tutarı 456 milyon lirayı bulan 41 ayrı projenin açılışını yapıyoruz. Belediyemiz tarafından Eyüpsultan camimizin çevresindeki binalar, iş yerleri ve sokaklar İstanbul'a ve ismini taşıyan yere yakışır bir şekilde düzenlendi rehabilite edildi" dedi.

"İMZALARLA BİRLİKTE DÜNYAYA MÜJDEYİ VERECEĞİZ"



Cumhurbaşkanı Erdoğan," Dünyamız salgınla başlayıp savaşta süren enerji ve gıda kriziyle tırmanan, iklim değişikliği gibi tehditlerle dallanıp budaklanan bir dönemden geçiyor. Türkiye sıkıntılı bu dönemin her aşamasında kendi vatandaşlarını en iyi şekilde korudu. Bununla kalmayıp yeni küresel yönetim ve ekonomi sisteminin lider ülkeleri arasında yer almayı hedefimize doğru adım adım ilerlemeli sürdürüyoruz. Kardeşlerim elbette yaşanan her sıkıntının üstesinden gelirken ödediğimiz bedeller de var. Mesela salgın dönemini yüz bine yaklaşan kayıpla ama insanlarımıza dünyanın en üst standartlı sağlık hizmetini vererek geride bıraktık. Ukrayna-Rusya savaşı, küresel emtia fiyatlarındaki aşırı yükseliş sebebiyle enflasyonda beklenmedik bir dalgalanmaya yol açarken stratejik konumumuz güçlendi. Küresel üretim ve tedarik sistemlerinde yaşanan tıkanıklıklar Türkiye'nin yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlayla büyüme üzerine kurulu ekonomi programının doğruluğunu teyit etti. Kardeşlerim biraz sonra Dolmabahçe'deki Başkanlık Köşkü'nde İnşallah Birleşmiş Milletler genel sekreterinin de katılımıyla Rusya, Ukrayna temsilcilerinin katılımıyla birlikte tarım koridoruyla alakalı hububat meselesiyle alakalı sıkıntıları aşarak imzalar atılacak ve bu imzalarla birlikte dünyaya müjdeyi vereceğiz" şeklinde konuştu.

"MİLLETİMDEN BİRAZ DAHA SABIR VE VERDİĞİMİZ MÜCADELEYE DAHA GÜÇLÜ DESTEK BEKLİYORUM"



"Bir yandan dünyadaki gelişmeleri ülkemiz lehine çevirmek için çalışırken, diğer yandan vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyecek tedbirleri aldık, alıyoruz" diyen Erdoğan, "Asgari ücretten, memur ve emekli maaşlarına kadar her kesimin gelirlerinde yaptığımız artışlarla insanımızın omuzlarına binen hayat pahalılığı yükünü azaltıyoruz. Bir kısmı piyasalardaki tedirginlikten bir kısmı da fırsatçılıktan kaynaklanan dengesiz fiyatlamalar yavaş yavaş durulmaya, yerli yerine oturmaya başladı. Hükümet olarak ülke ekonomisine zarar verme pahasına günlük kazanç peşinde koşanları yakından takip ediyoruz. Milletimizin geleceğine balta vuran bu gözü doymazların hesaplarını ellerini tutuşturmakta kararlıyız. Türkiye'yi son yirmi yılda nasıl her badireden çıkarmış asırlık hizmetlerle buluşturmuşsak İnşallah bugünkü sıkıntıları da yine biz çözeceğiz. Milletimden biraz daha sabır ve verdiğimiz mücadeleye daha güçlü destek bekliyorum. Bizim en büyük aşkımız, en büyük gururumuz olan İstanbul bu büyük mücadelemizde de hep yanımızda olacağından şüphe duymuyorum" diye konuştu.

"HAZIMSIZLAR , SÜREKLİ YENİ OYUNLAR, YENİ TUZAKLAR PEŞİNDE"



Erdoğan, "Ülkemizin değerlerine saldırıyorsa bilin ki gerisinde bir hazımsız sorunu vardır. Bu hazımsızlığı biz Gezi olaylarında, İstanbul sokaklarını pisleten, 'zulüm 1453'te başladı' yazılarında gördük. Bu hazımsızlığı biz FETÖ'sundan, PKK'sına, tüm örgütlere verilen destekle terörle mücadelemizin her aşamasında gördük. Bu hazımsızlığı biz ,12 Eylül'de olduğu gibi darbeler tamamlandığında bizim çocuklar başardı diye atılan sevinç naralarında, 15 Temmuz gibi girişimler akamete uğratıldığında yaşanan hayal kırıklıklarında gördük. Bu hazımsızlığı biz her yolu denedikleri halde ülkemizi hedeflerinden vazgeçiremedikleri bir dönemde kendi canlarının derdine düşenlerin şaşkınlıklarında gördük. İşte bu hazımsızlar, sürekli yeni oyunlar, yeni tuzaklar peşinde koşuyor. Şimdi bir altılı masa kurmuşlar. Masasının altındakiyle beraber yedi. İnşallah cumhuriyetimizin kuruluşunun yüzüncü yıl dönümü olan 2023'te milli iradenin üstünlüğü büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası konusundaki kararlılığımızı bir kez daha ortaya koyacağız. Şu anda karşımda hanım kardeşlerimi görüyorum. Gençleri görüyorum. Ana kademeyi görüyorum. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle 2023 imtihanından da alnımızın akıyla çıkarak ülkemizi dünyanın en büyük on ekonomisi arasına yükselterek bu kutlu yürüyüşü menziline ulaştıracağız" ifadelerini kullandı.