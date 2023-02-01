Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsveç'in NATO üyeliğine 'evet' demeyiz

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, altılı masanın Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni eleştirirken, "Bunlar bırakın yeni projeler için kafa yormayı, ülkede ne yapılıp edildiğine bile hiç bakmamışlar. Baksalar, 'ortak politikalar' diye açıkladıkları metindeki hususlardan çoğunun, vadettiklerinin daha fazlasıyla zaten yapılmış veya yapılmakta olduğunu herhalde görürlerdi." dedi.

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, milli iradenin tecelligahı TBMM'nin, Türkiye adına verilen istiklal ve istikbal mücadelesinin sembolü olduğunu dile getirdi.

Her hal ve şart altında Meclisin temsil ettiği milli iradenin üstünlüğü ilkesine sahip çıktıklarını vurgulayan Erdoğan, "2007 yılında bize cumhurbaşkanı seçtirmemek için Anayasa'yı ve Meclis İçtüzüğü'nü ayaklar altına aldıkları zaman biz çareyi başka yerde değil, yine burada aradık." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, anayasa ve yasaları, demokrasiyi, hak ve özgürlükleri, kalkınma mücadelesini destekleyecek adımlarla geliştirmek için her yola çıktıklarında çareyi başka yerde değil, hep Mecliste aradıklarını hatırlatarak, "FETÖ'cü alçakların bombalarıyla sesini ve temsil ettiği iradeyi susturmak istediklerinde bile direnişi burada sürdürdük, çareyi burada aradık. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı da Meclisimiz ile birlikte inşa edeceğiz. Türkiye Yüzyılı destanını da Cumhuriyetimizin ilk asrında, darbelere, vesayete, sistemi kilitleyen nice arızalara rağmen milli iradenin temsili görevini azimle yerine getirmeye çalışan Meclisimiz ile birlikte yazacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni yönetim sistemiyle yasama, yürütme ve yargı arasındaki ilişkilerin tanımını netleştirip, yetki ve sorumluluk alanlarını belirgin hale getirerek bu sürecin en sağlıklı şekilde yürümesini sağlayacak altyapıyı zaten kurduklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Seçimlerin ardından yeni yönetim sistemimizin ilk dönemindeki tecrübelerin ışığında sistemi daha ileriye taşıyacak restorasyonları da yine Meclisimiz ile birlikte yapmayı umut ediyoruz. Bu umudun gerisinde 20 yıllık emek ve kazanım vardır. Bundan 20 yıl önce hükümete gelirken milletimize ne söz verdiysek hamdolsun Rabb'im hemen hepsini de yerine getirebilmeyi bizlere nasip etti. Yine bundan 12-13 yıl önce milletimizin huzuruna çıktığımız 2023 hedeflerimizden, dünyada yaşanan onca krize, ülkemizin başına gelen onca hadiseye rağmen asla vazgeçmedik, asla sapmadık, asla geri adım atmadık. Cumhuriyetimizin ilk asrını tamamlarken, 2023 hedeflerimize de önümüze çıkartılan engellere, kurulan tuzaklara, maruz kaldığımız saldırılara rağmen büyük ölçüde ulaştık."

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, altılı masanın mutabakat metnine ilişkin, "Tamam adayı belirlemekte tembellik ediyorsunuz orasını anladık da bari vaatlerinizi oluştururken azıcık ders çalışsaydınız." dedi.

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, altılı masa ve yayınlanan mutabakat metnini eleştirdi.

Yayınlanan metinde "şehir hastanelerini kapatma, milletin malı olan külliyenin kapısına kilit vurma, yeni bakanlıklar icat etme" gibi vaatlerin yer aldığını aktaran Erdoğan, altılı masanın açıkladığı metinle herkese selam verdiğini söyledi.

Metinde "Kayyımı kaldıracağız, belediyelere özerklik vereceğiz" ifadelerinin de yer aldığını dile getiren Erdoğan, "Bu ifadelerle HDP'ye selam veriyorlar. 'OHAL kararnamelerini iptal edeceğiz.' diyerek kamudan uzaklaştırılan kapı arkası ortakları PKK'lılara ve FETÖ'cülere selam veriyorlar. Genelkurmay Başkanlığı ve MİT Başkanlığına sataşarak bu kurumlarımızın sınırlarımız dışında bile tepelerine binip başlarını ezdiği tüm terör örgütleriyle onları kullananlara selam veriyorlar." ifadelerini kullandı.

"Darbecilere, vesayetçilere selam veriyorlar"

6'lı masanın "Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne, savunma sanayisi projelerine, kamu-özel yatırımlarına dokunacağız." ifadelerini kullanarak Türkiye'nin güçlenmesinden rahatsız olan Batı'ya selam verdiği kaydeden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hatta içlerinden birisi 'Batı bize aferin diyecek', yazıklar olsun. Sen Batı'nın 'Aferin.' demesine bu kadar muhtaç mıydın? Düştükleri hale bak. Ülkemizin pek çok konuda egemenlik haklarından vazgeçmesi şartına bağlanan F35 projesine geri döneceğiz diyerek en yetkili ağızları üzerinden bilinçli ve sistematik Türkiye düşmanlığı yaptığı itiraf edenlere selam veriyorlar. Ege'deki haklarımızı koruma mücadelemizden vazgeçeceklerini söyleyerek Yunanistan'a selam veriyorlar. Eski Türkiye'ye dair ne varsa hepsini canlandırma vaadiyle darbecilere, vesayetçilere selam veriyorlar. Bir tek, herhalde ihtiyaç duymadıkları için olacak, kazanımları ve hayalleriyle aziz milletimizin kendisine selam vermemişler."

Altılı masanın cumhurbaşkanı adayını hala belirlemediğini anımsatan Erdoğan, "Tamam adayı belirlemekte tembellik ediyorsunuz orasını anladık da bari vaatlerinizi oluştururken azıcık ders çalışsaydınız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, altılı masanın ülkenin en önemli sorununun ekonomi olduğunu ifade ettiğini belirterek "Tek çözüm önerileri, Merkez Bankasının İstanbul'daki Dünya Finans Merkezine giden birimlerini tekrar Ankara'ya döndürmek. Siz dün benim yanımda değil miydiniz? Biz Merkez Bankasının, Ziraat Bankasının İstanbul'a gidişini konuşmadık mı? O gün siz ne iş yapıyordunuz? Herhalde bunlar uykudaydı." eleştirisinde bulundu.

"Demokrasilerde iktidar kadar muhalefette önemlidir"

Milleti anlamak için gayret göstermeyenlerin, 1990'ların Türkiye'sinden bir adım öteye geçemeyenlerin Türkiye'nin sorunları çözebileceklerini sandıklarını vurgulayan Erdoğan, "Türkiye'nin son 20 yılda ortalama yüzde 5,5 büyüdüğünden haberleri yok. Önümüzdeki 5 yılda yıllık yüzde 5 büyüme vaadinde bulunuyorlar. Sadece 2020'den 2022'ye istihdamın 5 milyona yakın arttığından bihaberler. Önümüzdeki 5 yılda 5 milyon istihdam sözü veriyorlar. Her tarafı dökülen derme çatma bir programla milletin karşısına çıkıyorlar. Yazık. Demokrasilerde iktidar kadar muhalefette önemlidir. Türkiye böyle sakil bir muhalefeti hak etmiyor. Ülkeye de millete de yazık." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Daha vaatlerini kağıda dökme aşamasında bu kadar pespayece davrananların Allah muhafaza yarın öbür gün sorumluluk üstlendiklerinde ülkeyi ne hale getireceklerini varın siz düşünün. Bir kısım eski bürokrat, teknokrat tayfası bunların kanına girmiş, bir şeyler çiziktirip ortak politika diye önlerine koymuş. Masa tayfası da Kılıçdaroğlu da başta olmak üzere bildikleri tek somut icraat eski Türkiye'nin yokluk, yasak, kriz devrinde yaşananlar olduğu için matah bir şey sandıkları önlerine gelen metne sarılıp milletin huzuruna çıkmışlar.

Aday tantanasından politika metni fiyaskosuna kadar, bir dönem ülkemizde tam da bu konuları işleyen komedi dizisinde yer alan bir bölümü hatırladım. Orada 'Muhalefetin amacı iktidara gelmek değil midir?' diyen bir oyuncuya bir diğer oyuncunun verdiği ibretlik cevap şöyle; 'O dediğin başka ülkelerde olabilir ama Türkiye'de muhalefetin amacı iktidar olmak değil, muhalefetten düşmemektir.' Bu sözü bir diğer oyuncu da 'Muhalefette olmak, iktidarda olmaktan daha iyidir, aynı maaşı alırsın, sorumluluk altına girmezsin.' diyerek tamamlıyordu."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Madem 'Bay Kemal' bu ifadeyi o kadar sevdi, öyleyse bundan sonra kendisine kullanacağı yeni sloganını da vereyim: bay bay Kemal. "Bay Kemal herhalde Yusufeli Barajı'nı da Togg'u da kapatırsın. Senin gücün bunlara yetmez. Bu millet seni öyle kovalar ki kaçacak delik ararsın." diye konuştu.

"Bay Kemal herhalde Yusufeli Barajı'nı da Togg'u da kapatırsın. Bay Kemal, senin gücün bunlara yetmez. Bu millet seni öyle kovalar ki kaçacak delik ararsın." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimiz 14 Mayıs'ta bir kez daha bu yağmacılara 'yeter' diyecek; sözün de kararın da kendisine ait olduğunu ortaya koyacağı iradeyle gösterecektir. "(Anayasa değişikliği) Meclis Genel Kurulunda kimin yasakların devamından kimin de özgürlüklerin genişletilmesinden yana olduğu bir kez daha ortaya çıkacak." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekillerine yönelik, "Eğer hakkıyla görevini yerine getirmiyorsan bu millet sana hakkını helal etmez ve aldığınız maaşlar haramdır, haram." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm milletvekillerine seslenerek, "Gelin Genel Kurul görüşmelerinde vicdanlarınızın sesini dinleyerek anayasa değişikliği teklifimize 'Evet' deyin." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsveç, boşuna uğraşma. Sen benim mukaddes kitabım Kuran'ın yakılmasına, yırtılmasına müsaade ettiğin sürece biz sizin NATO'ya girmenize 'evet' demeyiz. Finlandiya konusunda bakışımız olumludur ama İsveç konusunda olumlu değildir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Grubumuzun Genel Kurula katılmada sıkıntı yarattığını öğrendim. Millet hakkını sizlere helal etmez. Eğer kim gelmediyse ben de hakkımı helal etmiyorum." dedi.