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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanal İstanbul'un Montrö ile alakası yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul projesiyle ilgili, "Bunun Montrö ile yakından uzaktan alakası yok. Montrö ile yakından uzaktan alakası olmayan böyle bir Kanal İstanbul, bizi çok daha huzurlu, rahat kılacaktır. Kanal İstanbul'u, İstanbul'umuza kazandırdığımızda İstanbul, çok çok büyük zenginliğe kavuşmuş olacak" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
14 Nisan 2021 Çarşamba 17:40
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanal İstanbul'un Montrö ile alakası yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi. Gençlerle söyleşi gerçekleştiren Erdoğan, kendisine yöneltilen soruları da cevapladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kanal İstanbul'un ne gibi avantajları olacaktır bizim ülke için? Bunu yaparak Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nden çıkmayı hedefliyor muyuz?' sorusuna şu yanıtı verdi:

"42-43 kilometre uzunluğu olan bir kanal burası. Bu kanaldan Karadeniz'i Marmara'ya bağlıyoruz. Bununla birlikte Karadeniz'den ve Marmara tarafından gelen gemilerin oralarda bekleme veya beklememe süreçleri hepsi, bizim kudretimizde. Tabi bunun Montrö ile yakından uzaktan bir alakası da yok. Montrö, İstanbul Boğazı ile alakalı bir sözleşme. Dolayısıyla burada kendi bağımsızlığımızı, kendi egemenliğimizi tamamen tesis ettiğimiz bir eser kazandırıyoruz. Şimdi Montrö ile yakından uzaktan alakası olmayan böyle bir Kanal İstanbul, bizi çok daha huzurlu, rahat kılacaktır. Kanal İstanbul'u, İstanbul'umuza kazandırdığımızda İstanbul, çok çok büyük zenginliğe kavuşmuş olacak, İstanbul Boğazı da çevrecilik açısından ciddi manada rahatlayacaktır."

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah Kanal İstanbul’u hayata geçirecek, ülkemizle birlikle tüm insanlığın kullanımına sunacağız" dedi.    

'İSTANBUL SÖZLEŞMESİ, KADIN HAKLARINA SAYGIYI GETİRMEDİ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldiği programda, "Sizin kararınızla İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldık. Bu kararınız öncelikle kadın hakları konusunda sizin ve kabinenizin düşüncelerinin değiştiğini mi gösteriyor?" sorusu üzerine şunları söyledi: 

"İstanbul Sözleşmesi, uygulaması itibarıyla maalesef ne ülkemizde ne dünyada özellikle kadın haklarına saygıyı getirmedi. Şu anda Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği ülkelerinden de 11 tanesi bundan çekilme arifesinde. Kadına şiddeti bizim anayasamız reddediyor mu? Reddediyor, kabul etmiyor. Bizim üzerinde durmamız gereken, 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına şiddet ile ilgili yasa; bu zaten var. Biz öyle bir medeniyetin, öyle bir dinin mensubuyuz ki bizim dinimizde kadına şiddet bir defa haramdır. Eğer böyle bir sözleşmeye illa ihtiyacımız varsa biz bu sözleşmenin daha adilini, daha güzelini, daha güçlüsünü; kalkarız, Ankara Sözleşmesi diye bir sözleşme hazırlarız, onunla beraber yola devam ederiz."

'BİLDİRİ' AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 104 amiralin bildirisi ile ilgili, "Çok bu işi seviyorsanız kalkarsınız siyasete soyunursunuz. Ama kalkıp da 104 tane koordine olan aynı düşünce kalıbı içinde böyle bir metnin ortaya koyulmasını, bir başkomutan olarak Cumhurbaşkanı olarak, ülkenin birlik beraberliğinden sorumlu olan birisi olarak kabul etmemiz mümkün değil" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıRecep Tayyip ErdoğanKanal IstanbulMontrö
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