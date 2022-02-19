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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo, Senegal ve Gine'ye gidecek

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 20-23 Şubat'ta Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Senegal Cumhuriyeti ve Gine Bissau Cumhuriyeti’ni ziyaret edecek.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
19 Şubat 2022 Cumartesi 16:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo, Senegal ve Gine'ye gidecek

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretleri kapsamında yapılacak resmi görüşmelerde, ikili ilişkiler ele alınacak ve Türkiye ile bu devletler arasındaki iş birliğinin her alanda geliştirilmesi imkanları üzerinde durulacak.

İletişim Başkanlığı'nın açıklamasında, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Dakar ziyareti sırasında bir Türk firması tarafından inşa edilen 50 bin kişilik Dakar Olimpik Stadyumu’nun açılış törenine, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ve davetli diğer ülkelerin Devlet Başkanlarıyla birlikte iştirak edeceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu kapsamda katılımcı ülke liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de planlanmaktadır. Ziyaret vesilesiyle Dakar Büyükelçiliğimizin yeni binalarının resmi açılışı da Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından gerçekleştirilecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Gine Bissau’yu ziyaretleri, Türkiye’den bu ülkeye Cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan ilk resmi ziyareti teşkil edecektir" denildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıRecep Tayyip ErdoğanKongoSenegalGine
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