Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem orucunu cemevinde açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem Ayı'nın 10'uncu günü dolayısıyla, Hüseyin Gazi Türbesi'ni ve hemen yanındaki cemevini ziyaret etti. Erdoğan, Türkiye'nin dört bir yanından gelen Alevi dedeleri, Bektaşi babaları ve akademisyenlerin yanı sıra STK temsilcileriyle iftarda bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, orucunu buradaki Alevi önderleri ve vatandaşlarla beraber açtı. Erdoğan'ın, iftarda yer sofrasına oturduğu ve yemekte pilav, taze fasulye, çorba ve karpuz yediği görüldü.

ERDOĞAN'DAN 15 YIL SONRA CEMEVİ ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci kez bir cemevini ziyaret etti. Daha önce cemevi ziyaretini 2007'de, İstanbul Erikli Baba Cemevi'ne yapan Erdoğan, ilk kez bir cemevinde Muharrem iftarına katıldı. Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.

'YAKIN ZAMANDA BİR MÜJDE ALACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUZ'

Hüseyin Gazi Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Mehmet Ali Ayyıldız, Cumhurbaşkanı Erdoğan cemevinden ayrıldıktan sonra gazetecilerle sohbet ederek, iftarda konuşulanlarla ilgili bilgi verdi. Ayyıldız, Ankara'da cemevlerine yönelik yapılan saldırılarla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği bilgileri anlattı. Ayyıldız, "Alevi toplumunun geçmişte yaşadığı çok büyük travmalar var. Küçük olaylar hep bunların habercisiydi. Bunu Sayın Cumhurbaşkanı'na ilettim. Kendiside, 'Bunların da öyle olmaması için elimizden geleni yapacağız. Elimizdeki tüm imkanları seferber ettik. İnşallah bir daha böyle acılar yaşanmayacak' dedi. Ayrıca kendisine ilettiğimiz talepler oldu. Bunların en başında cemevlerinin ibadethane olarak tanınmasıydı. Kendisi de 'bununla alakalı çalışmalar yaptıklarını' söyledi. Bu ziyaretin bununla alakalı olduğunu düşünüyoruz. Yakın zamanda bir müjde alacağımızı düşünüyoruz. Dergahımızla alakalı taleplerimiz de oldu. Buraya gelen insanlar hem türbeyi hem de karşıdaki Hüseyin Gazi dağını ve mağarasını gezmek istiyor. Ancak askeri bölgede olduğu için ziyaret edemiyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı da yanımızda Sayın Bakan Süleyman Soylu ve Kültür Bakanı'na durumu bildirdi. İnşallah yakın zamanda Hüseyin Gazi Mağarasını da açacağız. Cumhurbaşkanımızın bu konuda bir talimatı oldu" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ÇAY DAVETİNİ KARŞILIKSIZ BIRAKMADI

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Mamak ilçesinde cemevi ziyareti sonrası kendisini çaya davet eden ailenin evine misafir oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Mamak'ta bulunan cemevinden ayrılmasının ardından Mamak'ta kendisini çaya davet eden bir aileyi ziyaret etti. Bahadır Çaşmaz'ın evine misafir olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada çay içerek Çaşmaz ailesinin fertleriyle sohbet etti. Erdoğan, ayrıca sokakta kendisini bekleyen ve sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları da el sallayarak selamladı.