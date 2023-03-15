Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
5.164,15
ALTIN
1.157,97
DOLAR
18,98
STERLİN
23,01
EURO
20,27
Güngören Belediyesi 88 konutu ve 8 dükkanı satışa sundu
Güngören Belediyesi 88 konutu...
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim...
Karayolları Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel alacak
Karayolları Genel Müdürlüğü Sözleşmeli...
Yıldız Teknik Üniversitesi Sözleşmeli personel alacak
Yıldız Teknik Üniversitesi Sözleşmeli...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önce vatanım ve milletim diyen herkesle ortak bir zeminde buluşmanın yollarını arayacağız

15 Mart 2023 Çarşamba 13:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önce vatanım ve milletim diyen herkesle ortak bir zeminde buluşmanın yollarını arayacağız

TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz kendimizi asla hiçbir sorumluluk üstlenmeden ortada dolaşan, sadece konuşan, yalanlarını, kinlerini tekrarlayan deprem turistleriyle kıyaslayamayız." dedi.

Erdoğan, 6'lı masanın Cumhurbaşkanı yardımcılıkları hakkında, "Bu asil millet bunları yutmaz, cevabını da 14 Mayıs'ta size verir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Altılı masaya) Bakalım ilerleyen günlerde daha neler görecek, neler duyacak, ne tür kepazeliklere şahit olacağız." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Erken açıklansa pek bir yıpranacak, örselenecek; sona saklanması sayesinde tüm bunlardan kurtulacak isim çıktı." dedi.

 Erdoğan, "Deprem bölgesine seçim kampanyası başlatmaya gidenler, bizim oradaki insanlarımızla aramızdaki muhabbeti, sevgiyi, güven ilişkisini anlayamaz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sonunda 'Bay bay Kemal' birilerini öne sürmek, birilerinin arkasına saklanmak yerine karşımıza çıkacak, bizimle er meydanında yarışacak cesareti gösterdi." açıklamasını yaptı.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"(Kılıçdaroğlu'na) EYT'yi de çıkardık. Her ne kadar siyaseten emeklilikte bu kanuna gerek yok ise de bu durum kendisine örnek ve teşvik olur diye umuyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkeye ve millete zerre kadar hizmeti dokunmayanların, yalan yanlış bilgilerle depremzedelerin kafalarını karıştırma gayretlerini üzüntüyle izliyoruz." dedi.

Erdoğan, "Türkiye'nin otomobili Togg, yarından itibaren ön sipariş almaya başlıyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önce vatanım ve milletim diyen herkesle iş birliği yapmanın, ortak bir zeminde buluşmanın yollarını arayacağız." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MHP'de milletvekilliği aday adaylığı süreci başladı
MHP'de milletvekilliği aday adaylığı süreci başladı
BBP Genel Başkanı Destici, gündemi değerlendirdi
BBP Genel Başkanı Destici, gündemi değerlendirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Girişimcilerimizden imkanlarını depremzedelerimiz için seferber etmelerini bekliyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Girişimcilerimizden imkanlarını depremzedelerimiz için seferber etmelerini bekliyoruz
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans