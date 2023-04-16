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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pendik'teki gençlere seslendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla gerçekleşen "İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye" programına gençlerin ısrarı üzerine telefonla bağlandı.

16 Nisan 2023 Pazar 12:04
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pendik'teki gençlere seslendi
İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pendik'teki "İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye" programına telefonla bağlanarak gençlere seslendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla gerçekleşen programa gençlerin yoğun ısrarı üzerine bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerinde Pendik'in yoğun desteğini alacaklarına inandığını belirtti.

Pendik'in 14 Mayıs'ta neler yapacağını şimdiden görür gibi olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fakat tabii durmayacağız, daha fazla çalışacağız ve inşallah sandıkları da patlatacağız. Ben ana kademeye, kadın kollarına ve gençlere özellikle sesleniyorum; durmak yok, yola devam, diyorum. Bizim bu sloganımız malum ilk günden bugüne devam eden bir slogandır. Bugüne kadar gençlerimiz bundan hiçbir zaman taviz vermediler, şimdi de taviz vermeyeceklerine inanıyorum." dedi.

İstanbul 1. Bölgeden AK Parti milletvekili adayı olan Kurum'un da genç olduğuna vurgu yapan Erdoğan, "Bu genç kadroyla beraber inşallah 14 Mayıs'ta Anadolu Yakası'ndan, 1. Bölge'den farklı bir ses getireceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için gençlerden söz alan Erdoğan, "Pendik gençliği çok dinamiktir. Bu genç kadroyla beraber de inşallah sizin (Murat Kurum) Pendik'teki liderliğiniz çok farklı bir neticeyi de getirecektir. Fakat rehavete kapılamayız, işi hafife alamayız. İşi çok sağlam tutacağız ve birinci bölgenin önemli bir ilçesi olan Pendik'in inşallah Kadıköy'ü geride bırakması lazım." diye konuştu.

Salondakilere, "Gençler buna var mıyız, Kadıköy'ü geride bırakmaya hazır mıyız?" diye seslenen Erdoğan'a gençler, "Evet" yanıtını verdi.

Gençlere AK Parti döneminde yapılan çalışmalardan bazılarını anlatan Kurum, programa katılan gençlerin sorularını yanıtladı.

Programa, AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Cem Çekerek, Pendik Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Enes Savaş ile AK Parti'nin en genç milletvekili adaylarından 19 yaşındaki Murat Arman Sonay da konuşma yaptı.

Bu arada, Kurum'un direksiyonuna geçtiği TOGG'a gençler yoğun ilgi gösterdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıErdoğanPendik
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