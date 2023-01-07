Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir seçimin arifesinde, karşımıza yine "yaptırmayız" ittifakıyla çıktılar

Antalya

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kumluca'daki sel bölgesine ilişkin, "Meseleyi kökünden çözmek için 9 taşkın koruma tesisi, 4 gölet ve 3 mendirekten oluşan 16 kalem yatırımı, 4,3 milyar liralık bedelle hayata geçirmek üzere çalışmalara hemen başladığımızın müjdesini vermek istiyorum." dedi.

Erdoğan, Kepez ilçesindeki Turgut Özal Spor Salonu önündeki alanda düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, Kepez'den başlayarak bir taraftan Kumluca'ya diğer taraftan Manavgat'a kadar her köşesi ile Antalya ile hasret gidermeye geldiklerini belirtti.

Aşırı yağışlar sebebiyle geçen ay sel felaketine maruz kalan Kumluca, Finike ve Demre ilçelerindeki vatandaşlara bir kez daha geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, felaketin ilk anından itibaren devlet olarak tüm imkanlarla olaya müdahale ettiklerini söyledi.

Erdoğan, daha sonra yaraları saracak adımları süratle attıklarını, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin anında bölgeye ulaştıklarını, AFAD, Kızılay ve bütün imkanlarla orada devletin varlığını ifade ettiklerini söyledi.



"6 bin 534 vatandaşımıza 137 milyon lira nakdi yardım yapıldı"

İnsanları felaketin içinde yalnız bırakmadıklarını söyleyen Erdoğan, "Biz devletiz. 'Kenar-ı Dicle'de bir kurt aşırsa koyunu, gelir de adl-i ilahi sorar Ömer'den onu' diyerek oralarda görevimizin başında yerimizi aldık." diye konuştu.

Erdoğan, Kumluca'da 1000'in üzerinde, Finike'de 226, Demre'de ise 7 haneye eşya desteği verdiklerini, 883 iş yerine de nakdi destek sağladıklarını aktardı.

Zarar gören 1615 araç için de sahiplerine maddi yardım yaptıklarını, sel felaketinde zarar gören 11 bin 755 dekar tarım alanı için 2 bin 769 çiftçiye 40 milyon liraya yakın nakdi yardım ödemesinde bulunduklarını anlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tarım sigortası olanlar da zararlarını buradan karşılayacak. Toplamda 6 bin 534 vatandaşımıza 137 milyon lira nakdi yardım yapıldı. Bugün Kumluca'ya gidip çalışmaları yerinde göreceğiz. Her afeti aynı zamanda gelecekte karşılaşılabilecek sorunları ve kaynaklarını gösteren birer ibret vesilesi olarak değerlendiriyoruz. Dere yataklarına yapılan müdahalelerle, izinsiz inşa edilen köprü ve menfezlerin, buralardan geçirilen boruların, seraların, dökülen sera atıklarının yol açtığı sıkıntıları son afette bir kez daha gördük. Hatta Kumluca şehir merkezindeki selin en önemli sebebinin, dere yatağı üzerine inşa edilen pazar yeri ve park alanı olduğunu tespit ettik. Derenin, üzeri kapatılan 558 metrelik bölümünün yarıya yakınını hemen açtık, kalanlarını da üzerindeki yapıların kaldırılmasıyla birkaç ay içinde açacağız."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, sel bölgesinde bugüne kadar Devlet Su İşleri tarafından yapılan 1,3 milyar liralık yatırımın daha büyük felaketlerin önüne geçtiğini ifade etti.

"Meseleyi kökünden çözmek için 9 taşkın koruma tesisi, 4 gölet ve 3 mendirekten oluşan 16 kalem yatırımı, 4,3 milyar liralık bedelle hayata geçirmek üzere çalışmalara hemen başladığımızın müjdesini vermek istiyorum" diyen Erdoğan, kamulaştırmaları kısa sürede tamamlayarak bu yıl içinde yatırımların inşasına geçeceklerini vurguladı.



"900 konuttan 427'sinin anahtarlarını hak sahiplerine teslim ediyoruz"

Erdoğan, geçen yıl temmuz ayında, Antalya'nın doğu tarafındaki ilçelerinin yangın afetine maruz kaldığını anımsatarak, şunları söyledi:

"Manavgat, Gündoğmuş, Alanya ve Akseki ilçelerimizde yangında zarar gören evlerin yerine inşa ettiğimiz yaklaşık 900 konuttan 427'sinin anahtarlarını hak sahiplerine teslim ediyoruz. Kalanları da yakında teslim edeceğiz. Yanan bölgelerimizde 143 bin kilo tohumu toprakta buluşturarak ağaçlandırma çalışmalarını sürdürüyoruz. Ayrıca yangına dayanıklı ağaç türlerini yaygınlaştırıyoruz. Bu kapsamda 2,5 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Görüldüğü gibi her hal ve şart altında vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyoruz, mağduriyet yaşayan herkesin maddi, manevi her türlü destekle yanlarında yer alıyoruz. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, diğer pek çok alandaki hizmetlerimiz gibi afetlerde de dünyanın en hızlı ve etkin müdahale sistemine sahip ülkesi durumundayız."



"Atık su arıtma tesislerini de hükümet olarak biz yapıyoruz"

"İstihdam demek esnafa ve çiftçiye bereket demek. Ülkemize ve milletimize kazanç demek olan turizmde yaptıklarımızı söylemeye bile gerek duymuyorum." diyen Erdoğan, Antalya Havalimanı'nı daha önce büyüttüklerini ve modern hale getirdiklerini anımsattı.

Havalimanını 2 kat daha büyüterek Antalya'nın turizm gelirini katlayacak yeni bir adım attıklarını hatırlatan Erdoğan, "Toplamda 8,5 milyar avroyu bulan kiralama bedeli ile hem devletimizin kazandığı hem yatırım ve işletme katkısıyla Antalya'mızın kazandığı bir modeli başarıyla uygulamayı sürdürüyoruz. Turizm şehri Antalya'nın, belediyelerin görevi olduğu halde yapmadıkları atık su arıtma tesislerini de hükümet olarak biz yapıyoruz." diye konuştu.

Bugün karşısında gördüğü muhteşem katılımın Antalya'nın nereye doğru yürüdüğünü gösterdiğini vurgulayan Erdoğan, "Fazla değil 5 ayımız var. 5 ay durmak yok." dedi.

Alandakilere, "Sandıkları gümbür gümbür patlatmaya hazır mıyız?" diye soran Erdoğan, vatandaşların coşkusu üzerine, "Maşallah" ifadesini kullandı.



"Son 20 yılda şehrimize 72 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık"

Erdoğan, Kepez ilçesindeki Turgut Özal Spor Salonu önündeki alanda düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, Serik bölgesine hizmet verecek atık su arıtma tesisiyle ilgili sorunu 1,5 milyar liralık, Kemer ve Çamyuva bölgesine hizmet verecek atık su arıtma tesisleriyle ilgili sorunu da 1 milyar liralık yatırımla çözüme kavuşturduklarını söyledi.

Sahil bölgelerindeki plajların 5 yıldızlı otel standardıyla bölge halkının ve misafirlerin ücretsiz olarak hizmetine sunacak projeyi de hızla sürdürdüklerini anlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Antalya sınırları içerisindeki 15 bin şezlong kapasiteli 7 plajı bu şekilde hazırlayarak hizmete açtı. Bu yıl bir kısmı da yine Antalya sınırları içinde olan toplamda 7 yeni plajı da aynı şekilde devreye alıyoruz. Eser ve hizmet siyasetiyle 20 yılımızı geride bırakırken, ülkemizi her alanda yeni yatırımlarla yeni projelerle Türkiye Yüzyılı'na hazırlıyoruz. 2023'deki Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı coşkusunu, milletimize yine eser ve hizmet şöleni ile yaşatacağız. Antalya'mız da bu şölenin ilk saflarında yer almayı sürdürecektir. Yeter ki birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıkalım. Yeter ki tercihimizi eser ve hizmet siyasetinden yana yapmaya devam edelim."



"Antalya'dan öyle bir ses verin ki. Akdeniz'in dört bir yanında duymayan kalmasın." diye seslenen Erdoğan, "2023'te güvenli, huzurlu, müreffeh Türkiye'nin yolunu bir kez daha açmaya hazır mıyız? Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa etmeye hazır mıyız? Dışarıda Türkiye düşmanlarının, içeride onların maşalarının heveslerini bir kez daha kursaklarında bırakmaya hazır mıyız? Bir olarak, iri olarak, diri olarak, kardeş olarak, hep birlikte Türkiye olarak. 2023'te Cumhuriyet'imizin yeni asrını karşılamaya hazır mıyız?" dedi.

Erdoğan, "'AK Parti'de gençlik yok.' diyorlar. Bizim gençliğimiz gümbür gümbür Kepez'in bu alanını işte bugün doldurmuş vaziyette. Bugün sizlerle bir araya gelmişken, her şehir ziyaretimizde olduğu gibi yapımı tamamlanan eser ve hizmetlerin resmi açılışını da yapalım dedik." ifadelerini kullandı.

Eğitimde ana sınıfından liseye kadar her kademede 41 ayrı okulun, Akdeniz Üniversitesinin yenilenen hastane binalarının, Alaaddin Keykubat Üniversitesinin yatırımlarının resmi açılışlarını bugün yapacaklarına işaret eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Gençlik ve sporda çeşitli ilçelerimizde inşa edilen spor salonlarını, Kepez'deki 750 yataklı, Serik'teki 500 yataklı, Alanya'daki 1000 yataklı öğrenci yurtlarını, gençlik merkezini ve diğer yatırımları resmen hizmete açıyoruz. Çevre şehircilikte, yangın, afet evlerinin yanı sıra Çeltik'teki 222 sosyal konutun ve Serik Millet Bahçesi'nin, ulaştırmada Konaklı-Güzelbağ yolunun, enerjide Kemer ve Akseki trafo merkezlerinin, tarımda 37 projeye verilen kırsal kalkınma desteklerinin resmi açılışlarını bugün buradan gerçekleştiriyoruz. Vakıf eserlerini korumak için çeşitli ilçelerimizde gerçekleştirdiğimiz 8 caminin restorasyonunu, yaşlılarımıza hizmet için inşa ettiğimiz Muratpaşa Huzurevi'nin, çeşitli kurumlarımıza ait hizmet binalarının açılışını yapıyoruz. Evet, böylece Antalya'mıza kazandırdığımız yatırım bedeli 3,2 milyar lira, güncel bedeli 8,1 milyar lira olan 89 ayrı projenin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum."



Erdoğan, bu yatırımlarda emeği ve katkısı olan bakanlıkları ve yüklenicileri tebrik ederek "Tabii Antalya'ya yaptıklarımız bunlardan ibaret değil, son 20 yılda şehrimize 72 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık." dedi.

Eğitimde 10 bin 138 adet yeni derslik inşa ettiklerini, 3 vakıf, bir devlet olmak üzere 4 yeni üniversite kurarak, kentteki üniversite sayısını 5'e yükselttiklerinin altını çizen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Gençlik ve sporda 19 bin 106 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları açtık. 33 bin seyirci kapasiteli bir stadyum dahil toplam 114 adet spor tesisi inşa ettik. Sosyal yardımlarda Antalyalı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza toplam 6 milyar lira tutarında kaynak aktardık. Sağlıkta toplamda 2 bin 447 yataklı 22 hastane dahil 63 sağlık tesisi yaptık. Antalya Şehir Hastanemizin inşası, yüzde 70 seviyesine geldi. Yatak kapasitesi 1750 olan şehir hastanemiz, 285 bin metrekareyi bulan kapalı alanı ve son teknolojiye sahip altyapısıyla Antalya'ya yakışır bir eser olacaktır. Çevre şehircilikte, TOKİ vasıtasıyla Antalya'da 4 bin 490 konutun yapımını tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. Son olarak 500 bin sosyal konut hamlesi kampanyamız çerçevesinde şehrimize 7 bin 157 konut daha inşa edecek, 23 bin altyapısı hazır müstakil ve müşterek arsayı Antalyalı vatandaşlarımıza vereceğiz."



Karşımıza yine 'yaptırmayız' ittifakıyla çıktılar

Erdoğan, Kepez ilçesindeki Turgut Özal Spor Salonu önündeki alanda düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, Antalya'da riskli yapı olarak tespit edilen 23 bin 358 konut ve iş yerinin dönüştürüldüğünü belirtti.

Millet bahçesi projeleri kapsamında Manavgat Türkbeleni Millet Bahçesi'nin daha önce açıldığını anımsatan Erdoğan, Serik Millet Bahçesi'nin de bugün açıldığını, Aksu, Muratpaşa ve Kaş millet bahçelerinin de yıl içinde tamamlanacağını duyurdu.

Erdoğan, Antalya'da 195 kilometreden devraldıkları bölünmüş yol uzunluğunu 693 kilometreye çıkardıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çeşitli istikametlerde yapımı süren yol projelerimizin bir kısmını bu yıl, bir kısmını da önümüzdeki yıl kullanıma hazır hale getiriyoruz. Bölgenin önemli ihtiyacı olan Antalya-Alanya Otoyolu'nu yatırım programına aldık. Antalya şehir meydanı, havalimanı, EXPO, tramvay hattını hizmete aldık. Antalya Havalimanı'nın yıllık yolcu kapasitesini 35 milyona çıkardık. Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nı hizmete açtık. Geçtiğimiz yıl 25 milyonu yabancı olmak üzere toplam 31 milyona yakın yolcunun kullandığı Antalya Havalimanı'nın kapasitesini 80 milyona çıkarıyoruz. Antalya Havalimanı'nın ne hale geleceğini görün. Kaş ve Alanya yat limanlarını kazandırdık. Manavgat ırmak ağızı düzenlemesini ve yat yanaşma yerini tamamladık. Gazipaşa ve Demre yat limanlarının yapımıyla ilgili çalışmalar sürüyor."



"Antalyalı çiftçilerimize 2 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik"

Tarım ve orman yatırımlarına da değinen Erdoğan, "Antalya'ya 21 baraj, 2 içme suyu tesisi, 62 sulama tesisi, 1 arazi toplulaştırma projesi, 102 taşkın koruma tesisi, 3 gölet, 1 yer altı depolama tesisi ve 20 hidroelektrik santrali inşa ettik. Durmak yok yola devam. Yapacağımız çok iş var." dedi.

Antalya'da toplam 71 bin dekar arazinin sulanmasına hizmet edecek 6 barajın yapımının da devam ettiğini söyleyen Erdoğan, "Son 20 yılda inşa ettiğimiz sulama projeleriyle Antalya'da 518 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. İnşaat safhasında yer alan 8 sulama tesisimiz ile toplam 121 bin dekar araziyi daha sulayacağız. Antalyalı çiftçilerimize toplam 2 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik." diye konuştu.

Erdoğan, sanayi ve teknoloji atılımları kapsamında Antalya'da, 2 yeni organize sanayi bölgesi, 2 teknopark, 18 araştırma geliştirme merkezi ve 1 tasarım merkezi kurduklarına dikkati çekerek, şehirdeki işverenlere toplam 12 milyar lira tutarında prim teşviki verdiklerini, böylece Antalya'da 388 bin olan aktif sigortalı sayısının 1 milyon 51 bini geçtiğini dile getirdi.

Antalya, Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Korkuteli, Muratpaşa ve Serik'e doğal gaz arzını sağladıklarını vurgulayan Erdoğan, diğer ilçelere de doğal gaz arzı sağlayacak projeleri hazırladıklarını ifade etti.



"Artık vizyon ve proje sahibi bir Türkiye var"

Erdoğan, Ziya Paşa'nın "Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde" beytine atıfta bulunarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Biz de 20 yıldır eserlerimizle, hizmetlerimizle konuşuyor, yatırımlarımızla sizlerin karşınıza çıkıyoruz. Geçtiğimiz 20 yılda ülkemizin asırlık demokrasi ve kalkınma eksiklerini bu anlayışla tamamladık. Bugün bölgesinde ve dünyada söz sahibi, iddia sahibi, güç sahibi vizyon ve proje sahibi bir Türkiye var. Salgından savaşa, krizlerin kol gezdiği, enerjiden gıdaya her alanda dünyanın sıkıntı yaşadığı bir dönemde dahi ülkemizi hedeflerinin menzilinde tutmayı başardık. Daha önemlisi bu mücadeleyi ve elde ettiğimiz kazanımları, içerideki tek parti devri artığı kifayetsizlere rağmen yürüttük."

"Türkiye bunu size yaptırmayacak"

Attıkları her adımda ve başlattıkları her reformda karşılarında ilkel ve sapkın bir zihniyet bulduklarını vurgulayan Erdoğan, "Milletimizin karşısına hangi projeyle çıktıysak ne dediler? 'Yaptırmayız.' Ülkemizi hangi hedefe yönelttiysek, ne dediler? 'Yaptırmayız.' Şehirlerimize hangi yatırımları götürdüysek ne dediler? 'Yaptırmayız.' Niye diye sorduğumuzda da arsızca, 'Bizim işimiz bu' diye cevap verdiler. Bunlar karşımıza 'Yapamazsınız' diye her dikildiklerinde, 'Yaparsak biz yaparız' diyerek, azimle, kararlılıkla, gayretle yolumuza devam ettik." diye konuştu.

"Türkiye, kendine biçtiği tek misyonu 'yaptırmamak, ettirmemek' olan bir muhalefete rağmen bugünlere geldi" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ülkemiz yeni bir seçimin arifesinde. Karşımıza yine bir 'yaptırmayız ittifakı' ile çıktılar. Üstelik bu sefer sadece bize yaptırmayacaklarını söylemekle yetinmiyor, kendi aralarında da aynı taktiği izleyeceklerini ilan ediyorlar. Geçmişte on yıllarını kısır siyasi çekişmelerin, çok başlılığın, koalisyonların, siyasi dağınıklığın yol açtığı kayıplarıyla heba eden Türkiye'ye tek vaatleri yine aynı düzeni geri getirmek. Ama yapamayacaksınız. Türkiye bunu size yaptırmayacak."



"Altılı masadaki vesayetin adı siyasi vesayet"

Erdoğan, milleti, vesayetin cenderesinden kurtarmış olmak ile övündüklerini dile getirerek, "Bunlar kendi vesayetlerini inşa etmeye çalışıyor. Bu defaki vesayetin adı ne biliyor musunuz? Altılı masadaki vesayetin adı siyasi vesayet. Biz ülkemizi siyasi ve sosyal kaos ikliminden çıkarmakla gurur duyuyoruz. Bunlar kendi kaoslarını oluşturmaya çalışıyor." diye konuştu.

Cumhuriyetin yeni asrına Türkiye Yüzyılı vizyonu damgasını vurmak için çalıştıklarını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bunlar ülkeyi tekrar kendi içine kapatmaya çalışıyor. Velhasıl nereden tutsanız elinizde kalan bir anlayışla karşı karşıyayız. Üstelik millete söyledikleri sözleri uygulayabilecekleri hiçbir hukuki zemin mevcut değil. Seçimden sonra böyle bir hazırlıkları ve niyetleri olduğuna dair işaret de yok. Türkiye eskiden yürütmede iki başlılığı kaldıramadığı için ağır bedeller ödediği, siyasi, sosyal, ekonomik krizler yaşamıştı. Bunlar iki de değil, altı başlı bir yürütme peşinde koşuyor. Allah akıl, fikir, izan versin. Ortada vizyon namına, program namına, proje namına hiçbir şey olmadığı için 'istemezükçülük' dışında bir şey de söylemiyorlar."



"Yurt dışındaki yatırımcılara, 'Türkiye'ye gelmeyin.' demenin manası nedir?"

Antalya'ya geçen yıl yurt dışından 25 milyon turist geldiğini anımsatan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Bunlara göre hepsi de kapıları suratlarına kapatmamız gereken yabancılarmış. Kafaya bak. Sadece Rusya ve Ukrayna'dan yüz bin kişi, aradıkları huzuru ve refahı burada buldukları için Antalya'ya geldi. Aynı şekilde Avrupa ülkelerinden, Orta Doğu ülkelerinden, dünyanın dört bir yanından insan dinlenmek, eğlenmek, kaliteli vakit geçirmek için Antalya'yı tercih ediyor. Peki bu kadar insan Antalya'ya gelince biz ne kazanıyoruz? Milyonlarca vatandaşımız iş sahibi oluyor mu? Oluyor. Yüz binlerce üreticimiz, çiftçimiz, mülk sahibimiz, malını değerinden pazarlayabiliyor mu? Pazarlayabiliyor. İnşaattan ulaşıma, sanayiden enerjiye, tüm sektörler canlanıyor mu? Canlanıyor. Öyleyse yurt dışındaki yatırımcılara, 'Türkiye'ye gelmeyin.' demenin manası nedir? Kim diyor bunu? Bay Kemal. Ya bunlarda utanma, sıkılma yok."



"Kime neyin hesabını soruyorsun?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin, ülke içerisindeki yatırımcılara, 'size bunların hesabını soracağız' sözlerini kullandığını dile getirerek, "Kafaya bak. Kime neyin hesabını soruyorsun? Eğitimde her türlü adımı bunlar attı. Sağlıkta her türlü adımı bunlar attı. Ulaşımda 6 bin 100 kilometreden alıp 20 bin 800 kilometreye yollarımızı bunlar ulaştırdı. Viyadüklerimizi bunlar yaptı. Köprülerimizi bunlar yaptı. Neymiş? Onlara şimdi hesap soracakmış. Sıkar sıkar, neyin hesabını soruyorsun. Bu millet, size bunun fırsatını vermez. Sandıklarda da size bunun fırsatını vermeyecek. Onun için çok çalışacağız." dedi.

Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Huzurumuza kasteden terör örgütü yandaşlarına bunlar yüz vermedi mi? Bay Kemal, bu teröristlerle kol kola dolaşmadı mı? Hala bunların önünü açmaya gayret etmiyorlar mı? Ama Cudi'de bunların hesabını biz sorduk. Gabar'da bunların hesabını biz sorduk. Tendürek'te bunların hesabını biz sorduk. Bestler Deresi'nde bunların hesabını biz sorduk. Şimdi bu teröristler nerede? Güneye gittiler ve yine devam ediyoruz, edeceğiz."

"Emperyalistlerin değirmenine su taşıyacak eyyamcılığın anlamı nedir?" sorusunu soran Erdoğan, kendi ülkesine ve milletine düşmanlık eden böyle bir siyaset anlayışının, dünyanın başka bir yerinde görülemeyeceğini ifade etti.



"Ege'de bizimle uğraşmadığınız müddetçe biz sizlerle uğraşmayız"

Erdoğan, bir ülkede siyasetçinin, yediği ekmeği, içtiği suyu, soluduğu havayı zehirlemeyi aklından bile geçirmeyeceğini, tam tersine milli meselelerde her türlü farklılığı bir kenara bırakıp kendi devletinin ve hükümetinin etrafında sımsıkı kenetleneceğini belirterek, "Türkiye'nin her meselesini çözdük. Sadece işte bu muhalefet sorununu halledemedik." dedi.

Konuşmasında savunma sanayisi çerçevesinde üretilen İHA, SİHA, Akıncı ve Kızılelma projelerine de değinen Erdoğan, "Herkes şimdi bunları kıskanıyor. Bay Kemal, sen nerede dolaşıyorsun ya? Senin yavruların nerelerde dolaşıyor? Biz Tayfun'u şu anda ateşledik. Menzili ne kadar Tayfun'un? 561 kilometre. Yunanlılar ne yaptı? Telaşa kapıldı. Hemen gazeteler başlıkları attı. 'Ya bunlar Atina'yı vuracaklar.' Ya bizim öyle bir derdimiz yok. Yeter ki siz Ege'de bizimle uğraşmayın. Ege'de bizimle uğraşmadığınız müddetçe biz sizlerle uğraşmayız. Bizim yapacak daha çok işimiz var." diye konuştu.

Erdoğan, "Günümüz mübarek, geleceğimiz aydınlık olsun. Cumhur İttifakı olarak kararlı bir şekilde yola devam ediyoruz." ifadesini kullandı.



Törenden notlar

Toplu açılış töreninin yapıldığı alana, Türk bayrağı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük boy portreleri asıldı.

Alana, "Antalya'nın mor üzümü, severler boyu uzunu, seni seviyoruz uzun adam", "Plakamız 07, aşkımız 7 harfli, Antalya, Erdoğan, AK Parti", "Altılı masa sadece bakar, Reis yapar" yazılı pankartlar asıldı.

Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti genel başkan yardımcıları ve milletvekilleri katıldı.

Beraberindekilerle kurdele keserek yapımı tamamlanan eser ve hizmetlerin toplu açılışını gerçekleştiren Erdoğan, "Bu ihtişam şimdiden seçim için sinyal veriyor. Antalya 'sandıkları patlatacağız' diyor. Cumhur İttifakı olarak 2023 seçimlerinin galibi olacağız." dedi.