Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay : Cumhurbaşkanımız göz hizasında lider diplomasisi yürütür

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Sayın Cumhurbaşkanımız göz hizasında lider diplomasisi yürütür. Yani bunun anlamı şu, gecesi ve gündüzü ile sadece resmi toplantılarla da değil gayri resmi ortamlarda dahil aslında 7/24 çalışan lider diplomasisi yürüten bir cumhurbaşkanımız bir dünya liderimiz var" dedi.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Esenler'de geri dönüşümden kazanılan 6,5 milyon defterin 500 bininin ilçedeki öğrencilere dağıtım törenine katıldı. Tacirler Eğitim Vakfı İlkokulu'nda düzenlenen törene Oktay'ın yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Esenler Belediye Tevfik Göksu katıldı.





"DÜNYADA SINIRLI KAYNAKLAR ARTAN İHTİYAÇLARA YETİŞEMİYOR"



Törende konuşan Oktay, sıfır atığın önemine dikkat çekerek, " Dünyada sınırlı kaynaklar artan ihtiyaçlara yetişemiyor. Bu sebeple her türlü doğal kaynağı ölçülü kullanmak lazım. Düşünmeden çöpe attığımız her şey adeta tabiat hazinesinde kaybolan bir parça. Çünkü doğaya geri kazandırılamayan atıklar, toprağı, havayı ve denizleri kirletmekte yani ülkemizi çevremizi kirletmekte. Oysa insanlığın temeli, Rabbimizin bize emanet ettiği doğada, canlı veya cansız tüm varlıklarla birlikte uyum içinde bir hayat sürdürebilmektir. Ekosistemin doğal dengesini küçük büyük hepimiz korumak zorundayız. Bunun için kendi atıklarımızdan başlayarak geri dönüşüme kazandırma konusunda bilinçli olmak gerekiyor" diye konuştu.







"2.1 MİLYAR ÇÖP YAKLAŞIK 1200 ADET BOĞAZ KÖPRÜSÜNÜN AĞIRLIĞIYLA EŞDEĞER"



Oktay ," Dünyanın durumuna baktığımızda her yıl yaklaşık 2,1 milyar ton çöp üretildiği tespit edilmiştir. Bu, 2.1 milyar çöp yaklaşık 1200 adet boğaz köprüsünün ağırlığıyla eşdeğer. Ancak ne yazık ki bunların çok azı; sadece yüzde 16'sı geri dönüştürülüyor. Esenler yüzde 10'u aştı. İstanbul'da da yüzde 27'i aşmış durumda muhteşem bir gelişme. Yarısına yakını ise geri dönüştürülmesi imkânsız şekilde doğaya bırakılıyor. Bu oran yeşile, maviye, bereketli toprağa ve temiz havaya ihanettir. Midesinden plastik çıkan balıklar, nesli tükenen hayvan cinsleri, kirlenen su ve hava ile ekosistem bizlere bu ihaneti çok ağır ödetiyor. Yaşadığımız afetlerle. İklim değişikliği, atıkların doğaya acımasızca bırakılmasının bir sonucu olarak geleceğin en önemli riskleri arasında yer alıyor" diye konuştu.



Sadece Esenler'de günlük toplanan ve ayrışan çöp ortalama 400 tonu bulduğunu belirten Fuat Oktay," Bu miktarın yüzde onu deftere dönüşerek çocuklarımızın eğitimine ve aile ekonomisine katkı sağlamakta. 1 ton kağıt atık geri dönüştürüldüğünde doğada 17 ağaç kesilmekten kurtuluyor. " ifadelerini kullandı.





"GECE GÜNDÜZ ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"



Oktay sözlerini şöyle sürdürdü: " Ukrayna'da yaşanan savaş, enerji arz güvenliğinin önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgede barışın temini, enerji ve gıda arzı güvenliği için gösterdiği irade tüm taraflar için önemlidir. Bugün Şangay Beşlisi Zirvesi için Özbekistan'da, oradan da BM Genel Kurulu için Amerika'ya geçecekler. Dün Semerkant'tan basına yansıyan görüntüleri sizler de gördünüz. Sayın Cumhurbaşkanımız göz hizasında lider diplomasisi yürütür. Yani bunun anlamı şu, gecesi ve gündüzü ile sadece resmi toplantılarla da değil gayri resmi ortamlarda dahil aslında 7/24 çalışan lider diplomasisi yürüten bir cumhurbaşkanımız, bir dünya liderimiz var. 'Dostlarıyla yürüyen, bölgesinde lider Türkiye' imajı Sayın Cumhurbaşkanımızla hayat buluyor. Ülkemizin menfaatleri ve dünya barışı için "herkese adalet, aleme nizam" şiarıyla gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz"



Konuşmanın ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediye takdim etti. Törende ayrıca engelli bir öğrenciye akülü tekerlekli sandalye hediye edildi.