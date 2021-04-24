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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan HDP'ye tepki: Yazıklar olsun

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Eli kanlı terör örgütü destekçileri asılsız Ermeni iddialarının peşine takılıp bir kez daha Türkiye'yi ve milletimizi hedef aldılar. Yazıklar olsun" dedi.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
24 Nisan 2021 Cumartesi 17:31
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan HDP'ye tepki: Yazıklar olsun

ANKARA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Twitter’dan açıklama yaparak, HDP’nin 'Ermeni soykırımı' açıklamasına tepki gösterdi. Oktay, "Eli kanlı terör örgütü destekçileri asılsız Ermeni iddialarının peşine takılıp bir kez daha Türkiye’yi ve milletimizi hedef aldılar. Yazıklar olsun. Teröriste terörist diyemeyen, elbette bir asır önce komşusunu sırtından hançerleyen Ermeni çetelerinin mezalimini görmezden gelecek, her zaman yaptığı gibi tarihi çarpıtacaktır. Ya onların peşine takılan CHP, İYİ Parti ve şürekâsına ne demeli?" ifadesini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıFuat OktayHDPPkk
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