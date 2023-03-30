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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay yarın KKTC'ye gidiyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, resmi ziyaret için yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gidecek.

30 Mart 2023 Perşembe 16:05
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay yarın KKTC'ye gidiyor

Ankara

Oktay, KKTC'deki programı kapsamında, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Adıyaman'daki İsias Otel'de yaşamını yitiren KKTC'li öğrencilerin Gazimağusa Kabristanlığı'ndaki mezarlıklarını da ziyaret edecek.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile görüşecek Fuat Oktay, 2023 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması'nın imza törenine, ortak basın toplantısına katılacak.

Oktay, Gazimağusa'daki Polat Paşa Camisi'ndeki iftar programında da yer alacak.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile 1 Nisan'da görüşecek Fuat Oktay, Türkiye'den gelen depremzedeleri evlerinde misafir eden ailelere de ziyarette bulunacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AK Parti KKTC Ülke Temsilciliği Teşkilatı üyeleriyle Lefkoşa'da buluşacak, Hala Sultan Camisi'ndeki iftar programında KKTC'li vatandaşlarla bir araya gelecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı YardımcısıKKTC
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