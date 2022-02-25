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"Daha kararlı bir adımı NATO'nun atması gerekirdi"

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
25 Şubat 2022 Cuma 14:35
"Daha kararlı bir adımı NATO'nun atması gerekirdi"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sıradan bir kınama cümbüşüne dönmemeli. Daha kararlı bir adımı NATO'nun atması gerekirdi" dedi.

Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'da bulunan Hz. Ali Camii'nde kıldı.  Erdoğan cuma namazının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu akşam gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'yle ve NATO'nun Ukrayna tutumuyla ilgili soruya, "Sıradan bir kınama cümbüşüne dönmemeli. Daha kararlı bir adımı NATO'nun atması gerekirdi. Bu konuyla ilgili olarak sayın genel sekreter ile yaptığımız net görüşmelerimiz var. Ve bu görüşmelerde de NATO'nun tavrı konusunda belirlediğimiz tavrımızı da onlara iletmiştik. Bugünkü toplantıda da tüm liderlerin duruşunu görerek biz de duruşumuzu açıklayacağız." dedi. 

Erdoğan, Ukrayna'daki Türk vatandaşların durumuna ilişkin de "Gerek büyükelçilik, gerek konsolosluklar her türlü adımı atmaya hazırlar. Hava taşıması noktasında durum pek güvenli değil. Onun için karadan güvenli bölgelerden taşıma işlemlerini; gerek büyükelçiliklerimiz gerek başkonsolosluklar yardımcı olmak suretiyle yapıyorlar" açıklamasını yaptı.

AB'nin tutumuyla ilgili soru üzerine ise Erdoğan,  "Parti sözcümüzün yapmış olduğu açıklama çok açık net. Şu anda AB ve bunun yanında Batıcı bütün zihniyetler maalesef ciddi kararlı bir duruş sergilemediler. Hepsi Ukrayna'ya bol bol nasihat çekiyorlar. Bu nasihatle bir yere varmak mümkün değil. Yoksa bol bol nasihat çekmek, bol bol kınamak, böyle bir Karagöz-Hacivat cümbüşüne bu işi döndürmemek gerekir. Bugüne kadar bol bol nasihat çeken Batı şu anda halen bu nasihatlerine devam ediyor" diye konuştu 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanNATO
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