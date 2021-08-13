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Davutoğlu: Hükümet şeffaf bilgilendirme yapmalı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
13 Ağustos 2021 Cuma 14:45
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Davutoğlu: Hükümet şeffaf bilgilendirme yapmalı

BURSA - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Yüreğimiz yangınla dağlandı, yüreğimizde şimdi selle fırtınalar var. Hükümet yetkilileri, şeffaf bilgilendirme yapıp, tabloyu açık şekilde paylaşırsa bu kadar panik ortamı olmaz" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Bursa’da, ilk olarak İl Başkanlığı Toplantısı'na katıldı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Davutoğlu, ülke gündemini değerlendirdi. Son dönemde yangın ve sel gibi afetlerin yaşandığını belirten Davutoğlu, ülkenin omuz omuza vermesinin, felaketlerin aşılmasında büyük önem taşıdığını söyledi. Antalya ve Muğla’da 15 yangın noktasını ziyaret edip, halkla bir araya geldiğini kaydeden Davutoğlu, “Hepimiz, yüreği yakan yangınlar ve son 2 gündür de sel felaketlerinden gelen manzaralar karşısında derin üzüntüler duyuyoruz. Tedbirlerin erken aşamalarda alınması büyük önem taşıyor. AFAD, bugün İçişleri Bakanlığı’nın bünyesinde bir genel müdürlük konumuna indirgendi. AFAD, başbakanlığım döneminde başbakanlığa bağlıydı. Türkiye bir afet ülkesi. Türkiye’nin şu andan itibaren AFAD’ın yeniden yapılandırılması dahil olmak üzere bölge ve konu bazlı AFAD yönetimine geçmesi lazım. Sele müdahale farklı bir mantıkla depreme, yangına müdahale farklı bir mantıkla ele alınmalı. İnsan unsuru göz önüne alınmalı, kapsamlı AFAD müdahale timleri kurulması lazım” diye konuştu.

Ahmet Davutoğlu, son dönemde meydana gelen afetlere ilişkin şeffaf iletişimin şart olduğunu da vurgulayarak, “İktidar, doğru zamanda, doğru bilgileri vatandaşlarla paylaşmadığı zaman spekülasyonlar ortalığı kaplar. Vaktinde doğru bilgilendirmeler yapılmamasının getirdiği bir durum bu. Hükümete, devlete, sisteme olan güveni yaralar. Yüreğimiz yangınla dağlandı, yüreğimizde selle şimdi fırtınalar var. Hükümet yetkilileri, şeffaf bilgilendirme yapıp, tabloyu açık bir şekilde paylaşırsa bu kadar panik ortamı olmaz. Ümit ederiz ki gerekli tedbirler alınır. Bizim gözümüz, kulağımız bu bölgelerde olacak" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Gelecek PartisiAhmet Davutoğlu
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