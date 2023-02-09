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Depremden etkilenen 10 ili kapsayan OHAL tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

09 Şubat 2023 Perşembe 17:17
Depremden etkilenen 10 ili kapsayan OHAL tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

TBMM

Depremden etkilenen 10 ili kapsayan OHAL tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
OHAL TezkeresiTBMM
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