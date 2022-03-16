Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 11
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.093,44
ALTIN
910,32
DOLAR
14,73
STERLİN
19,29
EURO
16,22
İstanbul Kültür Üniversitesi 3 Araştırma Görevlisi alıyor
İstanbul Kültür Üniversitesi 3...
Diyanet İşleri Başkanlığı Vaiz alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı Vaiz...
TCDD 82 Makinist alacak
TCDD 82 Makinist alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi Sözleşmeli...
Flaş Haber
Kar barajlara yaradı
Kapat

Destici: Seçim barajı olmamalı, oluyorsa da yüzde 3 olur

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
16 Mart 2022 Çarşamba 15:35
Destici: Seçim barajı olmamalı, oluyorsa da yüzde 3 olur

ANKARA - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Seçim barajı olmamalı oluyorsa da yüzde 3 olur. 10'dan 7'ye inmesi bir şey midir? Evet bir şeydir; ama yeterli değildir" dedi.

Destici, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Destici, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır gezisine ilişkin "Kapalı yapılan toplantılarda, Kemal Bey’in görüşme yaptığı kişiler tarafından, toplantıya dair paylaşılan ayrıntılar, toplumun pek çok kesiminden, bizce 'haklı' tepkiler aldı. Ülke güvenliğine ve anayasal düzene yönelmiş bir tehdidin söz konusu olduğu zeminlerde, kapalı toplantılar, istismara en açık ortamlardır. Özellikle, toplantıdaki muhataplarının, Sayın Kılıçdaroğlu’nun, Türkiye’de yaşananları ABD’nin Kızılderililere yaptığı soykırıma benzettiğine dair açıklamalarının, Sayın Kılıçdaroğlu tarafından bir an önce yalanlanması ve kamuoyunun aydınlatılması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

'YETERLİ DEĞİLDİR'

Destici, AK Parti ve MHP’nin ortak imzası ile TBMM'ye sunulan seçim yasası teklifine ilişkin sorular üzerine, seçim barajının yüzde 7'ye düşürülmesini yeterli bulmadığını belirtti. Destici, "Baraj olmamalı, oluyorsa da yüzde 3 olur. 10'dan 7'ye inmesi bir şey midir? Evet bir şeydir; ama yeterli değildir. BBP cumhur ittifakının birleşenidir. Önceliğimiz ittifaktır. Seçimleri kazanması için çalışacağız. Önümüzdeki seçimlerle ilgili BBP kendi adaylarıyla seçime katılacaktır" ifadelerini kullandı.

'KALICI OLMALARINI DOĞRU BULMAYIZ'

Destici, Suriyeli göçmenlerle ilgili soru üzerine de, "Zorda kalana kapımızı açarız, besleriz; ama savaş sona erdiğinde arzumuz insani ve uluslararası hukuk çerçevesinde Suriyelilerin, Afganların ülkelerine sağsalim dönmelerini sağlamaktır. Kalıcı hale gelmelerini doğru bulamayız" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mustafa DesticiSeçim Barajı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akşener: Ekonomimiz can çekişiyor
Akşener: Ekonomimiz can çekişiyor
AK Parti'li Turan: Dünyanın en büyük köprüsünü cuma günü açıyoruz
AK Parti'li Turan: Dünyanın en büyük köprüsünü cuma günü açıyoruz
‘Dışişleri Bakanımızı Rusya ve Ukrayna'ya gönderiyorum’
‘Dışişleri Bakanımızı Rusya ve Ukrayna'ya gönderiyorum’
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans