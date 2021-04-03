Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 17
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1430
ALTIN
454.191
DOLAR
8.1664
STERLİN
11.2940
EURO
9.6048
Yüksek İhtisas Üniversitesi 52 Öğretim Üyesi alıyor
Yüksek İhtisas Üniversitesi 52...
200 Sözleşmeli Personel alınacak
200 Sözleşmeli Personel alınacak
İSDEP Bireysel Mali Yönetim Danışmanı istihdam edilecek
İSDEP Bireysel Mali Yönetim...
Mersin Mezitli'de 54 adet konut kura ile satışa sunuluyor
Mersin Mezitli'de 54 adet...

Destici: Seçim barajı 'sıfır' olmalı

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Partimizin de desteklediği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde seçim barajı 'sıfır' olmalı" dedi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
03 Nisan 2021 Cumartesi 14:14
0 Okunma
Destici: Seçim barajı 'sıfır' olmalı

ANKARA - BBP Başkanlık Divanı, Genel Başkan Mustafa Destici başkanlığında yapıldı. Toplantının ilk bölümünde, kendisi de Alevi vatandaşı olan Tunceli Üniversitesi Eski Rektörü Prof. Dr. Durmuş Boztuğ, başkanlık divanı üyelerine 'Türkiye’de Alevilik ve Aleviler' konulu sunum yaptı. Destici, Alevi vatandaşlar ile sık ve samimi görüşmelere devam edeceklerini belirterek, "Diğer vatandaşlarımız gibi onların taleplerini, isteklerini ve problemlerini de kamuoyu gündemine taşıyacağız. Her türlü meselelerinin ve haklı taleplerinin çözümü konusunda yanlarında olduk, olmaya devam edeceğiz" dedi.

'SEÇİM BARAJI SIFIR OLMALI'

Siyasi Partiler ve Seçim Kanunu noktasında BBP’nin tavrının net olduğunu vurgulayan Destici, "Partimizin de desteklediği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde seçim barajı sıfır olmalı. Hazine ve seçim yardımları birbirinden ayrılmalı. Seçime katılacak olan tüm siyasi partilere adil ve ölçülü miktarda yardım yapılmalı. Aday belirleme sürecinde belli bir oran için mutlaka ön seçim yapılmalı" diye konuştu.

Toplantıda ayrıca, pandemi, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginlik başta olmak üzere ülke ve dünya gündeminin yanında, teşkilat ve üye kayıtları konuları da görüşüldü. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa DesticiSeçim Barajı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
HDP'li Gergerlioğlu gözaltına alındı
HDP'li Gergerlioğlu gözaltına alındı
"Bunlar bütünüyle cehalet mahsulü değerlendirmeler"
"Bunlar bütünüyle cehalet mahsulü değerlendirmeler"
Kılıçdaroğlu: AYM'nin kararlarını eleştirebiliriz; ama korunması önemli
Kılıçdaroğlu: AYM'nin kararlarını eleştirebiliriz; ama korunması önemli
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans