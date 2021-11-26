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DEVA Parti'li Gürcan'a 'siyasal ve askeri casusluk' gözaltısı

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) kurucu üyesi Metin Gürcan, 'siyasal ve askeri casusluk' suçundan İstanbul'daki evinde gözaltına alındı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
26 Kasım 2021 Cuma 11:18
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DEVA Parti'li Gürcan'a 'siyasal ve askeri casusluk' gözaltısı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan hakkında 'Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya casusluk amacıyla temin etme' suçundan gözaltı kararı verildi. Gürcan, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabaha karşı İstanbul Bakırköy'deki evinde gözaltına alındı. Evde arama ve el koyma işlemi gerçekleştirildi. Metin Gürcan, gözaltına alındığını Twitter hesabından duyurdu.

YENEROĞLU: SÜRECİ TAKİP EDİYORUZ

DEVA İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu da konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Partimizin kurucularından Metin Gürcan Bey'in ikametinde Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği’nin kararı üzerine bu sabah 05.00 sularında arama yapılmıştır. Arama kararına göre Metin Gürcan Bey, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının casusluk suçlaması ile ilgili 2020 yılındaki bir soruşturmaya dayanılarak gözaltına alınmıştır. Söz konusu soruşturma bağlamında başkalarının da gözaltına alındığı bilgisi vardır. Metin Bey şu anda sağlık kontrolünde. Tüm desteğimizle süreci yakinen takip ediyoruz. Avukat arkadaşlarımız emniyette, kendilerine gereken hukuki desteği vermekle birlikte soruşturma ile ilgili daha net bilgiler aldıktan sonra kamuoyunu bilgilendireceğiz."

Metin Gürcan'ın, İstanbul'da işlemleri tamamlandıktan sonra soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya getirileceği belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Deva PartisiMetin GürcanGözaltı
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