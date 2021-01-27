Deva Partili Genç Siyasetçi Turgut Sezal: Zamlar vatandaşın alım gücünü düşürdü

HABER MERKEZİ

Türkiye’nin son bir yılını pandemiye kurban verdiğini dile getiren Sezal, “Pandemi öncesi yaşanan ekonomik kriz ve pandemi sürecindeki şartlar hem esnafı hem de vatandaşı perişan etti. Bu süreçte esnafa da yeterli destek sağlanmadı. Pandemi tedbirleri kapsamında gidilen sınırlamalar, işyerlerinin kapanması, belirli yaş gruplarının sokağa çıkma kısıtlamasına tâbi tutulması sosyal ve ekonomik hayatı bir çıkmaza sürükledi. Temel gıda başta olmak üzere zam üstüne yapılan zamlar, vatandaşlarımızın alım gücünü düşürdü. Esnaf ve vatandaşlarımıza bu zor zamanlarında can suyu olabilecek nakit desteği sağlanarak mevcut dengeyi korumak gerektiğine inanıyorum. Bu iş için ayrılacak bütçenin de siyasi partilere ayrılacak olan ödenekten karşılanmasının daha faydalı olacağını düşünüyorum” dedi.

Sezal, şunları söyledi: “Ülkemizde devlet bütçesinden 2021 yılında siyasi partilere ödenecek destek tutarı tahmini 432 milyon Türk lirasıdır. Olası bir erken seçim durumunda bu destek miktarının üçe katlanacağını göz önünde bulundurursak devasa bir bütçe ortaya çıkıyor. Benim teklifim bu desteğin siyasi partilerden ziyade başta pandemi dönemi olmak üzere ekonomik kriz döneminde zor durumda olan vatandaşlara destek ödenmesidir. Eğer öyle olursa mevcut rakamlarla vatandaşımızın ekonomik koşullarında gözle görülür bir iyileşme yaşanacaktır.”

BİZİM İKTİDARIMIZDA ÖNCELİK ESNAFIMIZ VE VATANDAŞLARIMIZ OLACAK!

Deva Partisi’nin iktidarında siyasi partilere ayrılan bütçenin, sosyal devlet ilkesi gereği vatandaşlara ve esnafa destek ve teşvik olarak sağlanacağını kaydeden Sezal, şunları söyledi: “Türkiye’de, ekonomik ve siyasi atmosfer çok sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Bu durumun 2023 sonuna kadar böyle devam edeceğini düşünmüyorum. En geç 2021 yılının ikinci yarısında bir erken seçimin yapılabileceğini tahmin ediyorum. Genel Başkanımız, Liderimiz Ali Babacan’ın dediği gibi; bizler Profesyonel muhalefet yapmak için değil, iktidar olmak için DEVA’yı kurduk ve adım adım iktidara yürüyen bir partinin neferleriyiz. Şu an partimize gönül veren gönüldaşlarımızın desteğiyle yürüdüğümüz bu kutlu yolda, iktidar partisi olacağımız dönemde de siyasi partilere ayrılan bütçenin esnafa ve vatandaşlara ödenmesi teklifimiz geçerli olacaktır.”