Devlet Bahçeli: Türkiye'nin gündemi video kayıtlarıyla rehin alınamaz

ANKARA (DHA)

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Hiçkimse Türkiye Cumhuriyeti içişleri bakanının boynuna tasma geçiremeyecek, buna da hiçbir alçağın gücü ve nefesi yetmeyecek. Konu devletimizin saygınlığıdır. Herkes ağzından çıkanlara dikkat etmek zorundadır. Türkiye'nin gündemi video kayıtlarıyla rehin alınamaz. Sosyal medya iftiralarıyla ele geçirilemez." dedi.

İşte Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

-İP Başkanının bile bile inadına yapar gibi toplumsal huzursuzluğun fitilini tutuşturmak için Rize’ye gitmesi öngörüsüzlükle izah edilemez. Siyasi hayatı kumpaslarla heba olmuş bu şahsın Netanyahu benzetmesinden sonra Rize ziyareti anlaşılıyor ki baştan ayağı tasarlanmış. Esnaf geziyorum diyenler esnafa tekme tokat musallat olmuştur, İP'in başkanı ateşle oynamış, 1959 Uşak olaylarında oluğu gibi şiddet olaylarının ilk halkası olması için ortaya çıkarılmıştır.

-Hiçkimse Türkiye Cumhuriyeti içişleri bakanının boynuna tasma geçiremeyecek, buna da hiçbir alçağın gücü ve nefesi yetmeyecek. Konu devletimizin saygınlığıdır. Herkes ağzından çıkanlara dikkat etmek zorundadır. Türkiye'nin gündemi video kayıtlarıyla rehin alınamaz. Sosyal medya iftiralarıyla ele geçirilemez.

-Sayın Binali Yıldırım'ı evladıyla birlikte töhmet altında bırakmak, uyuşturucu ticareti ile ilişkilendirmek müfteriliktir.