Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 33
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1392.91
ALTIN
491.27
DOLAR
8.4533
STERLİN
11.7635
EURO
10.0576
Çıkrıkçılar Yokuşu yenileniyor
Çıkrıkçılar Yokuşu yenileniyor
Tıbbi sarf malzeme alımı 
Tıbbi sarf malzeme alımı 
Okul çatı onarımı
Okul çatı onarımı
Aydınlar Belediyesinden futbol sahası yapım ihalesi
Aydınlar Belediyesinden futbol sahası...
Flaş Haber
EGM'den sosyal medya uyarısı
Kapat

'Devletimizi aciz göstermek için başlatılmıştır'

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Yurt dışından ve tek merkezden organize edilen sözde yardım kampanyası, ideolojik saiklerle, devletimizi aciz göstermek, devlet-millet birlikteliğimizi zayıflatmak amacıyla başlatılmıştır" dedi. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
02 Ağustos 2021 Pazartesi 10:29
0 Okunma
'Devletimizi aciz göstermek için başlatılmıştır'

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, orman yangınlarıyla ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlara ilişkin açıklamada bulundu. Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sözde yardım kampanyasının Türkiye'yi aciz göstermeyi amaçladığını açıkladı.

'DEVLET- MİLLET BİRLİKTELİĞİMİZİ ZAYIFLATMAK AMACIYLA BAŞLATILDI'

Türkiye'nin güçlü olduğuna işaret eden Fahrettin Altun, şu açıklamada bulundu:

"Ülkemizi etkisi altına alan orman yangınlarıyla devletimizin tüm imkanları seferber edilerek mücadelemiz devam etmektedir. 35 ilimizde 129 yangının 122'si kontrol altına alınmıştır. Türkiyemiz güçlüdür. İyi niyetli her yardım ve katkı milli birlikteliğimizin gereğidir. Ancak bu akşam itibariyle yurt dışından ve tek merkezden organize edilen sözde yardım kampanyası ideolojik saiklerle, devletimizi aciz göstermek, devlet- millet birlikteliğimizi zayıflatmak amacıyla başlatılmıştır. Türkiyemiz güçlüdür. Devletimiz dimdik ayaktadır. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi yitirdiğimiz canlar dışında bütün kayıplarımızı telafi edecek, içimizi yakan bu ateşi söndüreceğiz."

'RESMİ MERCİLERE İTİMAT EDELİM'

Sosyal medyada, mesaj gruplarında ve forumlarda yayılan bilgilerin pek çoğunun yalan olduğunu kaydeden Altun, "Bugün böyle bir doğal afet durumunda dahi bu türden yalanları yayanların tuzağına düşmeyelim. Lütfen resmi mercilerin açıklamalarına itimat edelim" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İletişim BaşkanıFahrettin AltunOrmanYangın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Kurum: Van'da hasar tespit çalışmalarımızı başlattık
Bakan Kurum: Van'da hasar tespit çalışmalarımızı başlattık
Türkiye'den Yunanistan'a nota
Türkiye'den Yunanistan'a nota
Bakan Kurum: Yaralarımızı el birliğiyle saracağız
Bakan Kurum: Yaralarımızı el birliğiyle saracağız
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans